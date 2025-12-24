Видео
В Германии планируют штрафовать "уклонистов" — кого коснется

В Германии планируют штрафовать "уклонистов" — кого коснется

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 15:50
В Германии планируют ввести штрафы для "уклонистов" — кому придется заплатить 1 000 евро
Полиция патрулирует улицы Берлина. Фото: Pixabay

На последней сессии года Федеральный совет Германии одобрил несколько важных законодательных решений Бундестага. Среди них закон о модернизации военной службы, который в частности предусматривает административную ответственность для граждан, которые будут отказываться становиться на учет.

Об этом сообщило издание Welt.

Кого и на сколько будут штрафовать

Отмечается, что согласно новому закону о военной службе, все 18-летние мужчины и женщины в Германии будут получать анкету, начиная с января 2026 года.

Женщины могут заполнять ее по желанию, а мужчины — в обязательном порядке. Если они не выполнят этого даже после напоминания, это будет считаться административным правонарушением и грозит штрафом до 1 000 евро.

Кроме того, молодые мужчины будут обязаны явиться на медицинский осмотр по призыву. В случае неявки на медицинскую комиссию без уважительной причины (предусмотренной законодательством) их будут доставлять принудительно, для этого будут привлекать местную полицию. В то же время, по уточнению Министерства обороны Германии, военная полиция Вооруженных сил Германии в таких случаях привлечена не будет.

Как данные должны уточнить призывники в Германии

Как объясняется на сайте Бундестага, в анкете, которую будут отправлять 18-летним, будут уточняться:

  • персональные данные;
  • информация о месте проживания;
  • образовательная квалификация;
  • готовность проходить военную службу.

Согласно Закону о новой военной службе, все мужчины призывного возраста, рожденные в 2008 году или позже, подлежат обязательному призыву. Те, кто заявит о своей готовности проходить военную службу, будут приглашены на оценивание после оценки анкеты и проверки их пригодности к службе в вооруженных силах. Все эти меры направлены на то, чтобы получить полное представление о пригодности и квалификации призывников.

После одобрения Федеральным советом законы все еще нуждаются в подписи Федерального президента. Затем они должны быть опубликованы в Федеральном вестнике.

Германия
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
