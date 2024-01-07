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У НБУ розповіли про план "Б" у разі складнощів з міжнародною підтримкою

7 січня 2024 02:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У НБУ розповіли про план "Б" у разі складнощів з міжнародною підтримкою
Голова НБУ Андрій Пишний. Фото: Нацбанк
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В України є план "Б" у разі виникнення складнощів з міжнародною підтримкою. Зокрема, Україна повинна буде втриматися за рахунок власних ресурсів та власних джерел.

Відповідну заяву зробив очільник НБУ Андрій Пишний в ефірі телемарафону.

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Попри те, що Україна зараз перебуває у складному стані щодо фінансової допомоги від союзників, Пишний запевнює: "Хвилюватися не варто"

"Ми залишаємось оптимістичними - розуміємо, що певний період часу Україна повинна буде втриматися за рахунок власних ресурсів і власних джерел", — каже голова НБУ.

Як приклад він наводить відновлення функціонування внутрішнього боргового ринку. За його словами, це "дуже позитивний момент".

"В сукупності з іншими заходами це дає нам можливість говорити, що ми маємо "план Б", — запевнив Пишний.

Нагадаємо, українська національна валюта за два воєнні роки девальвувала на понад 25% за середнім курсом долара. Зокрема, на понад 28% — за курсом на кінець року (2023/2021).

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