Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В НБУ рассказали о плане "Б" в случае сложностей с международной поддержкой arrow

В НБУ рассказали о плане "Б" в случае сложностей с международной поддержкой

7 января 2024 02:30
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В НБУ рассказали о плане "Б" в случае сложностей с международной поддержкой
Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: Нацбанк
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Украины есть план "Б" при возникновении сложностей с международной поддержкой. В частности Украина должна будет удержаться за счет собственных ресурсов и собственных источников.

Соответствующее заявление сделал глава НБУ Андрей Пышный в эфире телемарафона.

Читайте также:

Какой план Б у НБУ

Несмотря на то, что Украина сейчас находится в сложном состоянии финансовой помощи от союзников, Пышный уверяет: "Беспокоиться не стоит"

"Мы остаемся оптимистичными — понимаем, что определенный период времени Украина должна будет удержаться за счет собственных ресурсов и собственных источников", — говорит глава НБУ.

В качестве примера он приводит к восстановлению функционирования внутреннего долгового рынка. По его словам, это "очень положительный момент".

"В совокупности с другими мерами это дает нам возможность говорить, что у нас есть "план Б" , — заверил Пышный.

Напомним, украинская национальная валюта за два военных года девальвировала более чем на 25% по среднему курсу доллара. В частности, более чем на 28% — по курсу на конец года (2023/2021).

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме