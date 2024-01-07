В НБУ рассказали о плане "Б" в случае сложностей с международной поддержкой

Глава НБУ Андрей Пышный. Фото: Нацбанк

В Украины есть план "Б" при возникновении сложностей с международной поддержкой. В частности Украина должна будет удержаться за счет собственных ресурсов и собственных источников.

Соответствующее заявление сделал глава НБУ Андрей Пышный в эфире телемарафона.

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Несмотря на то, что Украина сейчас находится в сложном состоянии финансовой помощи от союзников, Пышный уверяет: "Беспокоиться не стоит"

"Мы остаемся оптимистичными — понимаем, что определенный период времени Украина должна будет удержаться за счет собственных ресурсов и собственных источников", — говорит глава НБУ.

В качестве примера он приводит к восстановлению функционирования внутреннего долгового рынка. По его словам, это "очень положительный момент".

"В совокупности с другими мерами это дает нам возможность говорить, что у нас есть "план Б" , — заверил Пышный.

Напомним, украинская национальная валюта за два военных года девальвировала более чем на 25% по среднему курсу доллара. В частности, более чем на 28% — по курсу на конец года (2023/2021).