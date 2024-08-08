Инфляция в Украине — НБУ спрогнозировал, когда ждать снижения цен

Здание Национального банка. Фото: ukranews

В Украине в 2024 году будут происходить такие валютные курсовые колебания, которые позволят контролировать инфляционные ожидания и достичь цели по инфляции с прогнозируемых 8,7% до 5%. Известно, когда ждать снижения потребительских цен.

Об этом говорится в прогнозе главы Национального банка Украины (НБУ) Андрея Пышного в блоге на портале "Укринформ".

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По словам руководителя Нацбанка, главной задачей политики регулятора в 2024 году является сохранение инфляции на умеренном уровне, несмотря на прогнозируемое ускорение. В планах снова приблизить ее к цели 5% в ближайшие годы.

Достичь этого регулятор намерен благодаря:

защите гривневых сбережений населения от инфляции;

сохранению устойчивости на украинском валютном рынке.

"На практике это означает, что мы будем терпеть только такие курсовые колебания, которые позволят сохранять контроль над инфляционными ожиданиями и достичь цели по инфляции на прогнозном горизонте", — сообщил Пышный.

Также последние решения по базовой ставке будут учитывать такое измерение, как привлекательность национальной валюты. Именно поэтому в основном сценарии июльского прогноза предполагается понижение ключевой ставки в первом квартале 2025 года.

"Однако мы готовы гибко адаптировать политику, чтобы, с одной стороны, сохранить устойчивость, а с другой — не "пережать" экономику", — отметил руководитель НБУ.

Когда начнут снижаться потребительские цены

В Национальном банке прогнозируют, что потребительская инфляция текущего года умеренно ускорится. Ожидается, что к концу 2024-го достигнет 8,7%, однако в 2025 году снизится до 6,6%, а в 2026-м вернется к цели в 5%.

Экономическое восстановление в стране будет продолжаться, хотя и замедлится в этом году до 3,7%, прежде всего в связи со значительными повреждениями энергосистемы. В последующие годы рост реального ВВП ускорится до 4–5%. Кроме монетарных мер, этому будут способствовать более медленный рост внешних цен и последующая нормализация условий функционирования экономики.

По мнению Пышного, в первой половине года экономика Украины продемонстрировала значительную адаптивность, поскольку удалось выстоять под давлением беспрецедентных вызовов войны, дефицита электроэнергии и продолжить восстановление.

"Основанием для адаптации является обеспеченная благодаря решениям НБУ и правительства и значительной международной поддержке макрофинансовая стабильность", — добавил глава НБУ.

Что еще стоит знать

Напомним, что за прошлый месяц случились значительные колебания курса доллара, а 22 июля была зафиксирована рекордная стоимость валюты — 41,49 грн. Сейчас НБУ постепенно снижает курс, но какова будет цена до конца лета — вопрос.

Также ранее НБУ прогнозировал повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (газ, отопление и горячую воду) в связи со сложным состоянием в энергетике и госбюджете. Национальный банк в новом прогнозе очертил сроки, когда начнется корректировка цен.