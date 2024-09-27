Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Нацбанке объяснили, как повышение налогов повлияет на цены в Украине arrow

В Нацбанке объяснили, как повышение налогов повлияет на цены в Украине

27 сентября 2024 16:22
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Что будет с ценами в Украине после повышения налогов — прогноз НБУ
Здание НБУ. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что в случае окончательного одобрения Верховной Радой законопроекта о повышении налогов это не будет иметь значительного влияния на инфляцию. Таким образом, рост налогов не приведет к повышению цен на товары.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук в интервью Центру экономической стратегии.

Читайте также:

Что будет с ценами при повышении налогов

Он сообщил, что Национальный банк уже провел соответствующие расчеты, изложенные в июльском Инфляционном отчете. В документе рассматриваются возможные дополнительные инфляционные эффекты при повышении ставок на отдельные налоги, в том числе на НДС.

"В то же время, анализируя пакет инициатив, представленных в парламент, мы пришли к выводу, что большинство из них будут оказывать преимущественно нейтральное влияние на цены", — сказал Николайчук.

По его словам, повышение налогообложения доходов будет компенсировано возвратом полученных дополнительных бюджетных ресурсов в экономику в виде государственных расходов, что не создаст значительного давления на спрос и не приведет к росту цен.

Что еще нужно знать

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета назвали главное условие для вероятного повышения налога на добавленную стоимость (НДС). Известно, когда Украина будет вынуждена пойти на такой шаг.

Мы также писали, что министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что повышение налогов является вынужденной мерой. Хотя это решение коснется бизнеса, он отметил, что других вариантов фактически не осталось.

НБУ налоги деньги Сергей Николайчук цены в Украине бюджет

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:23 Траур вместо праздника – из-за русских обстрелов в Измаиле отменили День города

17:19 ВАКС рассмотрел апелляцию депутата по делу о земельной схеме в Киевской области

Срочная новость

17:14 В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Срочная новость

17:10 В Староконстантинове были слышны взрывы

17:09 Харьков под обстрелом — в городе раздался взрыв

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

17:07 ТЦК не оформляет отсрочку без ВВК — что делать

16:45 Последние теплые дни в Одессе — какая погода будет в субботу

16:44 Смертельное ДТП с участием полицейского на Черниговщине — в ГБР показали фото

16:40 Ушла из жизни легендарная актриса Мэгги Смит

16:23 Global Digital Social Forum — фоторепортаж Новини.LIVE

17:23 Траур вместо праздника – из-за русских обстрелов в Измаиле отменили День города

17:19 ВАКС рассмотрел апелляцию депутата по делу о земельной схеме в Киевской области

Срочная новость

17:14 В Нью-Йорке началась встреча Зеленского и Трампа

Срочная новость

17:10 В Староконстантинове были слышны взрывы

17:09 Харьков под обстрелом — в городе раздался взрыв

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

17:07 ТЦК не оформляет отсрочку без ВВК — что делать

16:45 Последние теплые дни в Одессе — какая погода будет в субботу

16:44 Смертельное ДТП с участием полицейского на Черниговщине — в ГБР показали фото

16:40 Ушла из жизни легендарная актриса Мэгги Смит

16:23 Global Digital Social Forum — фоторепортаж Новини.LIVE

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

26 сентября 2024
Эксклюзив

20:03 Лазейка в законодательстве — одесский юрист о скрытых нормах мобилизации

06:33 Повестки по почте за миллионы — завысил ли Кабмин стоимость на печать и отправку

25 сентября 2024

18:31 Годовщина обстрела одесского морвокзала — история и интересные факты

06:40 Цены на цветные металлы в конце сентября — сколько в Украине стоит 1 кг меди

24 сентября 2024
Эксклюзив

18:47 Зима близко — будет ли Одесса с теплом в отопительный сезон

Эксклюзив

06:57 Реестр подозрительных карт и новые лимиты с 1 октября — какие ограничения ждут украинцев

06:40 Цены на 1 кг чермета в Украине — сколько стоит металлолом в сентябре

23 сентября 2024

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

Text

14:56 Атака РФ на Кривой Рог — в РВА допустили, чем могли ударить оккупанты по городу

Text

13:00 Удар по Кривому Рогу и "шахеды" РФ в Румынии — эфир День.LIVE

Text

10:32 Украина готова к жизни без транзита российского газа — детали от эксперта

Text

08:00 Визит Зеленского в США и риски подорожания электроэнергии — эфир Ранок.LIVE

26 сентября 2024
Text
Эксклюзив

22:57 Скандал с Зеленским в США, эфир Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук рассказал, на что потратят финансовую помощь от США

Text

20:26 Нардеп сделал новое заявление о выборах в Украине — когда следует ожидать

Text

18:06 Военный объяснил, почему российские КАБы начали долетать до Запорожья

Text

17:50 Заявление Польши об атаке РФ на украинские АЭС и оружие от США — эфир Вечір.LIVE

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно

Text

13:00 Требование отставки Маркаровой и восстановление Украины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации