Что будет с ценами в Украине после повышения налогов — прогноз НБУ

Здание НБУ. Фото: УНИАН

В Национальном банке Украины (НБУ) заявили, что в случае окончательного одобрения Верховной Радой законопроекта о повышении налогов это не будет иметь значительного влияния на инфляцию. Таким образом, рост налогов не приведет к повышению цен на товары.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук в интервью Центру экономической стратегии.

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Он сообщил, что Национальный банк уже провел соответствующие расчеты, изложенные в июльском Инфляционном отчете. В документе рассматриваются возможные дополнительные инфляционные эффекты при повышении ставок на отдельные налоги, в том числе на НДС.

"В то же время, анализируя пакет инициатив, представленных в парламент, мы пришли к выводу, что большинство из них будут оказывать преимущественно нейтральное влияние на цены", — сказал Николайчук.

По его словам, повышение налогообложения доходов будет компенсировано возвратом полученных дополнительных бюджетных ресурсов в экономику в виде государственных расходов, что не создаст значительного давления на спрос и не приведет к росту цен.

Что еще нужно знать

Напомним, в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета назвали главное условие для вероятного повышения налога на добавленную стоимость (НДС). Известно, когда Украина будет вынуждена пойти на такой шаг.

Мы также писали, что министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что повышение налогов является вынужденной мерой. Хотя это решение коснется бизнеса, он отметил, что других вариантов фактически не осталось.