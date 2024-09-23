Фермер спрогнозировал подорожание картофеля до 30 гривен за килограмм

Картофель на рынке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В ближайшие месяцы ожидается подорожание картофеля. Уже в конце зимы 2025 года стоимость этого овоща может достичь 30 гривен за килограмм.

Об этом в пятницу, 6 сентября, в интервью "Суспільному Чернігів" сообщил руководитель агропредприятия "Черниговэлиткартофель" Игорь Шкурко.

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Прогноз фермера касательно подорожания картофеля

Аграрий сообщил, что в этом году засадил картофелем 107 гектаров. Стоимость картофеля с первого урожая, который собрали с более десяти гектаров, с учетом НДС составила 12 гривен за килограмм.

"Крупная фракция продавалась от этих сортов, как на товарный картофель, по цене 12 гривен с НДС. Несколько дней назад у населения скупали небольшими количествами по цене 9–10 гривен. Это лучше, чем в прошлом году, потому что тогда было от трех до пяти", — рассказал Игорь Шкурко.

По мнению фермера, максимальная цена на картофель будет в феврале 2025 года — до 30 гривен за килограмм.

Ранее народный депутат, член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук заявил, что осенью 2024 года возник дефицит качественного товарного картофеля. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Эксперт отметил, что весной 2025 года цены на этот овощ достигнут не менее 25 гривен за килограмм.

Также мы сообщали об ошибках, которые допускают люди при хранении картофеля. В частности, овощ будет скоро портиться, если положить его в холодильник или хранить при температуре выше +7...+11 °C