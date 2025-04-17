Нафтогаз предупредил, что угрожает стабильному газоснабжению в 2025 году

Газовая плита и платежки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" обратились к клиентам с заявлением о том, что именно от тоже зависит стабильность газоснабжения в каждом конкретном регионе. Также обнародовали рекомендации, благодаря которым удастся совместно сформировать безопасную и надежную энергосистему страны.

Об этом сообщается на странице ГК "Нафтогаз Украины" в Facebook.

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Стабильность газоснабжения во время войны

Как отметили в компании, есть надежные способы обезопасить себя от негативного развития событий в вопросе стабильного газоснабжения.

Так, военное положение в стране вносит свои коррективы, несмотря на это Нафтогаз продолжает работать и обеспечивать украинцам бесперебойное газоснабжение. Также государство помогает гражданам и бюджетному сектору избежать кризиса. В связи с этим, цена на природный газ для нужд населения неизменна во время войны и составляет 7,42 грн.

Однако многое зависит от самих потребителей голубого топлива во время военного положения.

"В сегодняшних условиях стабильное газоснабжение — это результат слаженного взаимодействия между газоснабжающей компанией и потребителями", — отметили в Нафтогазе.

Иллюстрация. Источник: ГК "Нафтогаз Украины"

Как газоснабжение зависит от потребителей

В компании перечислили, что гарантирует стабильное газоснабжение во время войны. А именно:

Своевременный расчет за потребленное голубое топливо. Так, каждый оплаченный счет гарантирует как комфорт в доме, так и надежную работу всей системы. Регулярный расчет за газ позволяет осуществлять плановые ремонты, обновлять сети и предоставлять качественное обслуживание. Безопасная эксплуатация газовых приборов. Стоит устанавливать только сертифицированные устройства и придерживаться инструкций по их использованию. Не стоит забывать регулярно осматривать оборудование, чтобы предотвратить возможную угрозу и аварии. Экономное потребление. Так, рациональное использование газа позволяет не только экономить средства, но и делать весомый вклад в устойчивое снабжение, особенно в периоды максимальных нагрузок. Стоит утеплять дома, модернизировать отопительные системы, устанавливать термостаты. Законно присоединяться к сети, ведь несанкционированные вмешательства не только вредят инфраструктуре, но и угрожают жизни и здоровью. Поэтому самовольные подключения грозят утечкой газа и авариями, которые представляют угрозу для всех.

"Следуя этим несложным рекомендациям, мы совместно формируем безопасную и надежную энергетическую систему Украины", — добавили в ГК "Нафтогаз Украины".

Ранее мы сообщали, сколько будет стоить газ и свет в мае 2025 года. В частности, известно, что цены на газ не будут расти минимум до завершения войны.

Также мы рассказывали, что в мае некоторые клиенты получат третью платежку за услугу по техническому обслуживанию зданий. По информации филиалов "Газсети", некоторым придется отдать около 1 тыс. грн.