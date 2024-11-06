Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Нафтогазе объяснили, что будет с ценами на газ зимой arrow

В Нафтогазе объяснили, что будет с ценами на газ зимой

6 ноября 2024 12:13
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Тарифы на газ в Украине — в Нафтогазе рассказали, повысят ли тарифы зимой
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине тарифы на газ для населения останутся стабильными в течение всего отопительного сезона. Повышение цен не предусмотрено, поэтому украинцы продолжат оплачивать газ по ранее установленным годовым ставкам.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в комментарии "Суспільному".

Читайте также:

Что будет с ценами на газ зимой

Он отметил, что Украина накопила достаточные запасы газа, что позволяет уверенно пройти зимний период без необходимости повышения тарифов для населения.

"Цены на газ для населения остаются стабильными, никаких изменений не предвидится в течение этой зимы. Нафтогаз является компанией, находящейся в национальных интересах, поэтому вполне понимает необходимость поддержки населения в такой сложный момент. Также напомню, что еще есть мораторий на изменение цен", — сказал Чернышев.

Глава правления "Нафтогаза" также отметил, что компания постоянно увеличивает добычу газа.

"Я хотел бы отметить, что 7% состав роста добычи в этом году – это достаточно существенно. Общий объем добычи планируется на уровне 14,9 млрд кубометров в этом году. Это действительно дает возможность нам обеспечить украинским газом украинские домохозяйства, предприятия теплокоммунэнерго , других потребителей", — сказал он.

Чернышев подчеркнул, что "Нафтогаз" систематически усиливает как пассивную, так и активную защиту сотен своих объектов по всей Украине. Он отметил, что успешное прохождение зимнего периода в значительной степени зависит от этих мероприятий, и, возможно, именно они решающие.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что запасы газа в Украине позволят обеспечить потребности населения в течение нынешней зимы. Для отопительного сезона будет использоваться только украинский газ.

Мы также писали, что в Украине сократилось количество компаний, поставляющих природный газ для населения. Известны ценовые предложения газопоставщиков, в частности, ГК "Нафтогаз", для бытовых потребителей с 1 ноября 2024 года.

тарифы цены на газ цены в Украине газоснабжение отопительный сезон Нафтогаз

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:39 Россия разбомбила один из лучших центров подготовки олимпийцев

12:31 В России отреагировали на победу Трампа на выборах США

12:29 Лидерство Трампа подняло цену на биткоин до рекордных показателей

12:29 Пенсии и соцвыплаты — получат ли их украинцы в следующем году

12:19 Есть плохая новость для Путина — Гончаренко о победе Трампа

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

12:19 РФ понесла потери на Курщине — Сырский подвел итоги операции

12:19 Ермак поздравил Трампа с победой на выборах и вспомнил встречу

12:13 В Нафтогазе объяснили, что будет с ценами на газ зимой

12:08 Чернев объяснил, какой была стратегия Трампа на выборах

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

12:39 Россия разбомбила один из лучших центров подготовки олимпийцев

12:31 В России отреагировали на победу Трампа на выборах США

12:29 Лидерство Трампа подняло цену на биткоин до рекордных показателей

12:29 Пенсии и соцвыплаты — получат ли их украинцы в следующем году

12:19 Есть плохая новость для Путина — Гончаренко о победе Трампа

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

12:19 РФ понесла потери на Курщине — Сырский подвел итоги операции

12:19 Ермак поздравил Трампа с победой на выборах и вспомнил встречу

12:13 В Нафтогазе объяснили, что будет с ценами на газ зимой

12:08 Чернев объяснил, какой была стратегия Трампа на выборах

12:04 Громкие заявления Венса — что говорил об Украине соратник Трампа

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

12:06 Обеспечение военных — сколько заложено в бюджете на МОУ

Text

09:33 Республиканцы в Сенате США и подсчет голосов — Новини.LIVE

Text

08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.LIVE

5 ноября 2024
Text

22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали