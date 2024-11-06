Тарифы на газ в Украине — в Нафтогазе рассказали, повысят ли тарифы зимой

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине тарифы на газ для населения останутся стабильными в течение всего отопительного сезона. Повышение цен не предусмотрено, поэтому украинцы продолжат оплачивать газ по ранее установленным годовым ставкам.

Об этом заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев в комментарии "Суспільному".

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Он отметил, что Украина накопила достаточные запасы газа, что позволяет уверенно пройти зимний период без необходимости повышения тарифов для населения.

"Цены на газ для населения остаются стабильными, никаких изменений не предвидится в течение этой зимы. Нафтогаз является компанией, находящейся в национальных интересах, поэтому вполне понимает необходимость поддержки населения в такой сложный момент. Также напомню, что еще есть мораторий на изменение цен", — сказал Чернышев.

Глава правления "Нафтогаза" также отметил, что компания постоянно увеличивает добычу газа.

"Я хотел бы отметить, что 7% состав роста добычи в этом году – это достаточно существенно. Общий объем добычи планируется на уровне 14,9 млрд кубометров в этом году. Это действительно дает возможность нам обеспечить украинским газом украинские домохозяйства, предприятия теплокоммунэнерго , других потребителей", — сказал он.

Чернышев подчеркнул, что "Нафтогаз" систематически усиливает как пассивную, так и активную защиту сотен своих объектов по всей Украине. Он отметил, что успешное прохождение зимнего периода в значительной степени зависит от этих мероприятий, и, возможно, именно они решающие.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что запасы газа в Украине позволят обеспечить потребности населения в течение нынешней зимы. Для отопительного сезона будет использоваться только украинский газ.

Мы также писали, что в Украине сократилось количество компаний, поставляющих природный газ для населения. Известны ценовые предложения газопоставщиков, в частности, ГК "Нафтогаз", для бытовых потребителей с 1 ноября 2024 года.