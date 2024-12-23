ЭЦП в Ощадбанке — что не так с услугой

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE

Государственный банк "Ощадбанк" позволяет своим клиентам оформить и пользоваться цифровой подписью. Но онлайн-генерация почему-то не работает.

Об этом стало известно из жалобы, которую на сайте Минфин опубликовал клиент "Ощадбанка".

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Что за проблема

Пользователь, зарегистрированный под ником Fernandez, рассказал о проблеме с оформлением ЭЦП, с которыми сталкиваются клиенты "Ощадбанка".

По его словам, женщина 77 лет, которой тяжело ходить, является клиенткой банка. Для того чтобы оформить ЭЦП, ей нужно лично посетить отделение финучрежения, ведь онлайн эта услуга не работает.

"Банк не может запустить сервис получения ЭЦП и даже не владеет информацией о возобновлении работы сервиса", — говорится в сообщении.

Как получить ЭЦП в "Ощадбанке" онлайн

Для этого нужно:

на сайте "Ощадбанка" откройте меню и выберите пункт "Обратная связь";

выберите удобный для вас канал связи;

если выбрали веб-чат, появится окно помощника;

введите финансовый номер телефона, к которому привязана платежная карта "Ощадбанка";

получите специальный код авторизации в SMS и напишите его в поле;

среди доступных услуг выберите "Другие сервисы", затем - "Электронная цифровая подпись";

нажмите на кнопку "Сгенерировать ЭЦП";

откройте ссылку и создайте пароль для своей подписи;

подождите 10-15 мин и загрузите файл.

Напомним, "Ощадбанк" начал выплачивать 1 тыс. гривен по госпрограмме "Зимова єПідтримка". Однако выплаты в банке смогут получить не все украинцы.

Также мы рассказывали, что в 2025 году украинские банки введут новые лимиты на карточные переводы. В Нацбанке уже объяснили, что изменится для рядовых украинцев.