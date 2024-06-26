Трансплантація в Україні — у Кабміні озвучили ціни

Операційна з лікарями. Фото: utcc.gov.ua

В уряді озвучили ціни на операції з трансплантації в Україні у 2024 році. Вартість залежить від органу, який потрібно пересадити, і стартує з близько 800 тис. гривень.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну.

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Трансплантація органів в Україні у 2024 році

Як зазначили у Кабінеті міністрів, українські лікарні мають договір з Національною службою здоровʼя України (НСЗУ). У зв'язку з цим громадянам не потрібно платити за трансплантацію органів, адже медзаклади отримують від держави відшкодування.

"Перше і найголовніше, що потрібно знати про трансплантацію в Україні — вона безоплатна", — йдеться у повідомленні.

Медзаклади, які мають договір з НСЗУ за відповідним пакетом, отримують від держави відшкодування за:

медичні послуги у дотрансплантаційному періоді;

за саму трансплантацію;

за медпослуги у посттрансплантаційному періоді.

Тарифи на трансплантацію органів

Також в уряді пояснили, що подібні операції коштують доволі дорого. Так, НСЗУ сплачує 41 тис. гривень за надання медпослуги на дотрансплантаційному етапі.

Водночас, тарифи за трансплантацію залежать від органу, який потрібно пересадити:

пересадка легенів — більш ніж 2,6 млн гривень;

пересадка серця — понад 2 млн гривень;

пересадка печінки — близько 1,4 млн гривень;

пересадка нирки — близько 800 млн гривень.

Вартість послуг за посттрансплантаційний період також залежить від органу, який було пересаджено, і коливається в межах від 185 тис. до 193 тис. гривень.

"Надання медичних послуг з посттрансплантаційного супроводу пацієнта триває з дати виписки пацієнта до 360 дня з моменту проведення операції", — додали в Кабмін.

Загалом у 39 українських лікарнях виконуватимуть трансплантацію органів у 2024 році.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні може закритися сервіс бронювання ліків в аптеках Tabletki.ua. У компанії вважають, що влада витісняє прайс-агрегатори з фармринку. Зокрема, у проєкті постанови Кабміну зазначається: бронювати ліки можна буде тільки на сайтах аптек.

Раніше ми писали, що громадяни в Україні можуть отримати одноразову фінансову допомогу на лікування та реабілітацію. Надання такої допомоги здійснюється органом місцевого самоврядування.