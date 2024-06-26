Трансплантация в Украине — в Кабмине озвучили цены

Операционная с врачами. Фото: utcc.gov.ua

В правительстве озвучили цены на операции по трансплантации в Украине в 2024 году. Стоимость зависит от органа, который нужно пересадить, и стартует от около 800 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

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Трансплантация органов в Украине в 2024 году

Как отметили в Кабинете министров, у украинских больниц есть договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). В связи с этим гражданам не нужно платить за трансплантацию органов, ведь медучреждения получают от государства возмещения.

"Первое и самое главное, что нужно знать о трансплантации в Украине – она бесплатна", — говорится в сообщении.

Медучреждения, имеющие договор с НСЗУ по соответствующему пакету, получают от государства возмещение за:

медицинские услуги за дотрансплантационный период;

за саму трансплантацию;

за медуслуги за посттрансплантационный период.

Тарифы на трансплантацию органов

Также в правительстве объяснили, что подобные операции стоят достаточно дорого. Так, НСЗУ платит 41 тыс. гривен за предоставление медуслуги на дотрансплантационном этапе.

В то же время тарифы за трансплантацию зависят от органа, который нужно пересадить:

пересадка легких — более 2,6 млн гривен;

пересадка сердца — более 2 млн гривен;

пересадка печени — около 1,4 млн гривен;

пересадка почки — около 800 млн гривен.

Стоимость услуг за посттрансплантационный период также зависит от пересаженного органа и колеблется в пределах от 185 тыс. до 193 тыс. гривен.

"Предоставление медицинских услуг по посттрансплантационному сопровождению пациента продолжается с даты выписки пациента до 360 дня с момента проведения операции", — добавили в Кабмине.

В 39 украинских больницах будут выполнять трансплантацию органов в 2024 году.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине может закрыться сервис бронирования лекарства в аптеках Tabletki.ua. В компании считают, что власти вытесняют прайс-агрегаторы с фармрынка. В частности, в проекте постановления Кабмина отмечается, что бронировать лекарства можно будет только на сайтах аптек.

Ранее мы писали, что граждане Украины могут получить одноразовую финансовую помощь на лечение и реабилитацию. Оказание такой помощи осуществляется органом местного самоуправления.