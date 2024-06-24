Субсидії для аграріїв — хто може отримати допомогу від держави

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В українському уряді анонсували старт програми підтримки для українських фермерів. У державному аграрному реєстрі можна буде подати заявки на субсидії за трьома напрямами допомоги на обробку с/г земель та утримання свійських тварин.

Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів.

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Хто зможе отримати субсидії

Як зазначається, у Державному аграрному реєстрі почнуть приймати заявки:

25 червня — на окрему державну субсидію у сумі 4 тис. грн на 1 гектар оброблюваних угідь с/г призначення. Долучитися до програми зможуть виробники, що мають у власності чи користуванні до 120 гектарів земель с/г призначення;

27-го червня — на спеціальні державні дотації на утримання свійських тварин (корів, кіз та/або овець) подати заявки зможуть аграрії, які мають від трьох до 100 корів та від п'яти до 500 кіз чи овець.

Спеціальна бюджетна субсидія для фермерів, які мають у власності до 100 корів, передбачаэ отримання по 7 тис. гривень на кожну голову. Для тих, хто утримує маточне поголів’я кіз чи овець від пів до тисячі голів — по 2 тис. гривень на одну голову.

В уряді уточнили, що подати заявки на бюджетну допомогу зможуть фермери усіх регіонів, окрім територій, окупованих та де тривають активні бойові дії.

Також попередили, що після реєстрації заявок на суму, що передбачена визначеним обсягом бюджетних коштів, збір закриють.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд затвердив розміри разової допомоги до Дня Незалежності. Отримати виплату зможуть громадяни, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертв нацистських переслідувань".

Також ми писали, що Міністерство економіки України спільно з європейськими партнерами запустило нову грантову програму на 480 тисяч євро для малого та середнього бізнесу. У межах цієї програми 12 малих та середніх підприємств зможуть отримати фінансування до 40 тисяч євро для розвитку експорту.