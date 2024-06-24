Субсидии для аграриев — кто может получить помощь от государства

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В украинском правительстве анонсирован старт программы поддержки для украинских фермеров. В государственном аграрном реестре можно будет подать заявки на субсидии по трем направлениям помощи на обработку с/х земель и содержание домашних животных.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

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Кто сможет получить субсидии

Как отмечается, в Государственном аграрном реестре начнут принимать заявки:

25 июня — на отдельную государственную субсидию в сумме 4 тыс. грн на 1 гектар обрабатываемых угодий с/х назначения. К программе смогут присоединиться производители, имеющие в собственности или пользовании до 120 гектаров земель с/х назначения;

27 июня — на специальные государственные дотации на содержание домашних животных (коров, коз и/или овец) подать заявки смогут аграрии, имеющие от трех до 100 коров и от пяти до 500 коз или овец.

Специальная бюджетная субсидия для фермеров, имеющих в собственности до 100 коров, получат по 7 тыс. гривен на каждую голову. Для тех, кто содержит маточное поголовье коз или овец от полутысячи голов — по 2 тыс. гривен на одну голову.

В правительстве уточнили, что подать заявки на бюджетную помощь смогут фермеры всех регионов, кроме оккупированных территорий и где продолжаются активные боевые действия.

Также предупредили, что после регистрации заявок на сумму, предусмотренную определенным объемом бюджетных средств, сбор закроют.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство утвердило размеры разовой помощи ко Дню Независимости. Получить выплату смогут граждане, на которые распространяется действие Законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Также мы писали, что Министерство экономики Украины совместно с европейскими партнерами запустило новую грантовую программу в 480 тысяч евро для малого и среднего бизнеса. В рамках программы 12 малых и средних предприятий смогут получить финансирование до 40 тысяч евро для развития экспорта.