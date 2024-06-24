Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow В Кабмине анонсировали масштабную помощь украинцам — кто и сколько получит денег arrow

В Кабмине анонсировали масштабную помощь украинцам — кто и сколько получит денег

24 июня 2024 14:19
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Субсидии для аграриев — кто может получить помощь от государства
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В украинском правительстве анонсирован старт программы поддержки для украинских фермеров. В государственном аграрном реестре можно будет подать заявки на субсидии по трем направлениям помощи на обработку с/х земель и содержание домашних животных.

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

Читайте также:

Кто сможет получить субсидии

Как отмечается, в Государственном аграрном реестре начнут принимать заявки:

  • 25 июня — на отдельную государственную субсидию в сумме 4 тыс. грн на 1 гектар обрабатываемых угодий с/х назначения. К программе смогут присоединиться производители, имеющие в собственности или пользовании до 120 гектаров земель с/х назначения;
  • 27 июня — на специальные государственные дотации на содержание домашних животных (коров, коз и/или овец) подать заявки смогут аграрии, имеющие от трех до 100 коров и от пяти до 500 коз или овец.

Специальная бюджетная субсидия для фермеров, имеющих в собственности до 100 коров, получат по 7 тыс. гривен на каждую голову. Для тех, кто содержит маточное поголовье коз или овец от полутысячи голов — по 2 тыс. гривен на одну голову.

В правительстве уточнили, что подать заявки на бюджетную помощь смогут фермеры всех регионов, кроме оккупированных территорий и где продолжаются активные боевые действия.

Также предупредили, что после регистрации заявок на сумму, предусмотренную определенным объемом бюджетных средств, сбор закроют.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство утвердило размеры разовой помощи ко Дню Независимости. Получить выплату смогут граждане, на которые распространяется действие Законов Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований".

Также мы писали, что Министерство экономики Украины совместно с европейскими партнерами запустило новую грантовую программу в 480 тысяч евро для малого и среднего бизнеса. В рамках программы 12 малых и средних предприятий смогут получить финансирование до 40 тысяч евро для развития экспорта.

Кабинет министров
финансовая помощь
материальная помощь
аграрии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

13 июня 2024

17:34 Убийство 9-летней украинки в Германии — подозреваемый сделал заявление