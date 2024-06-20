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Деякі українці отримають на День Незалежності допомогу від держави — хто та яку суму

20 червня 2024 01:00
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Хто з українців отримає з нагоди Дня Незалежності держдопомогу та яку суму
Гроші в руках. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Уряд затвердив розміри разової допомоги до Дня Незалежності. Отримати виплату зможуть громадяни, на яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" і "Про жертв нацистських переслідувань".

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України від 2 квітня поточного року.

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Скриншот постанови Кабміну

Хто має право на грошову державну допомогу з нагоди Дня Незалежності

Особам з інвалідністю I групи виплатять 3 100 гривень, II групи — 2 900 гривень, III групи — 2 700 гривень. Зокрема, йдеться про людей, інвалідність яких є наслідком війни, загального захворювання, трудового каліцтва.

Виплати в розмірі тисяча гривень отримають: учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, колишні неповнолітні вʼязні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків.

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, отримають 3 100 гривень.

На виплату в розмірі 650 гривень можуть претендувати:

  • члени сімей загиблих або померлих ветеранів війни;
  • члени сімей загиблих або померлих Захисників і Захисниць України;
  • дружини або чоловіки померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге;
  • дружини або чоловіки померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге.

По 450 гривень отримають: учасники війни та колишні вʼязні концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

Нагадаємо, у 2023 році в День Незалежності України херсонські волонтери підняли в небо прапор та запустили його на лівий берег Дніпра, який є тимчасово окупованою територією.

Також ми повідомляли про те, що минулоріч хакери оригінально привітали українців із 32 річницею Незалежності. Вони отримали дані Головного центру спецв'язку РФ та оприлюднили доступ до цієї інформації.

Кабінет міністрів
виплати
фінансова допомога
День Незалежності
ветерани
УБД

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