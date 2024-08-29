Кешбек за украинские товары — в каких супермаркетах будут действовать компенсации

Покупатели в магазине. Фото: novus.ua

В Украине в сентябре 2024 года граждане смогут покупать украинские товары и получать компенсацию. Известно, в каких супермаркетах будет действовать программа национального кэшбека.

Об этом сообщает издание Forbes.

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Нюансы программы национального кэшбека

На днях правительство утвердило программу национального кэшбека, которая позволит покупателям получать ежемесячные компенсации. Деньги будут возвращать на счет за покупку товаров украинского производства.

Для того, чтобы стать участником программы, украинцам нужно будет оформить виртуальную карточку в приложении или физическую — в банке.

По программе, государство будет возвращать гражданам за покупки украинских товаров 10% их стоимости. Сумма компенсации не сможет превышать 3 тысячи гривен.

Источник: Минцифры

В каких магазинах будут предоставлять компенсации

По словам исполнительного директора Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA) Наталии Петровской, сейчас проводят последние консультации продавцов с Минэкономики, решение крупнейших торговых сетей о введении кэшбека сообщат отдельно.

Известно, что официально присоединятся к программе и ее бета-тестированию в сентябре следующие торговые сети:

"АТБ";

"Сильпо";

"Новус";

"Варус";

"Ашан".

Что еще стоит знать

Напомним, благодаря программе "Национальный кэшбек" ВВП может вырасти на 0,25 процентного пункта. Такой рост предусматривает Министерство экономики до конца 2024 года.

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