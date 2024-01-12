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У банках та обмінниках різко обвалився курс долара

12 січня 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс долара на 12 січня — валюта стала доступнішою у банках
Обмінний пункт у Києві. Фото: РБК-Україна
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

У Національному банку України (НБУ) знизили офіційний курс американської та європейської валюти на п'ятницю, 12 січня. Переглянули вартість також фінустанови та обмінники.

Про це повідомляється на порталі Центробанку.

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За даними регулятора, на 12 січня рівень офіційних курсів валют наступний:

  • долар — 37,99 грн (-0,20);
  • євро — 41,74 грн (-0,06);
  • злотий — 9,60 грн (-0,02).

Курс валют у банках

На сайті Kurs повідомляється, що на готівковому ринку валюта стрімко дешевшає. Долар в середньому коштує 38,88 гривні (-0,20). Купують за 38,23 гривні (-0,13), продають — 38,95 гривні (-0,14). Євровалюта коштує у купівлі 41,92 гривні (-0,07), у продажу — 42,92 гривні (-0,07).

Свіжий курс валют у банках

 

курс валют на 12 січня
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними профільного сайту Minfin, 12 січня в обмінних пунктах теж подешевшала валюта. Долар у купівлі — 38,80 грн (-0,23), у продажу — 38,95 грн (-0,20). Євровалюта коштує у купівлі 42,55 грн (-0,10), продають за 42,78 грн (-0,13).

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Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) розповіли, від чого залежатиме подальший американської валюти у 2024 році. Наприкінці минулого року на український валютний ринок впливав сезонний фактор у вигляді збільшення попиту на долари.

НБУ
курс долара
банки
долар

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