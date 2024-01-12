Курс долара на 12 січня — валюта стала доступнішою у банках

У банках та обмінниках різко обвалився курс долара
У Національному банку України (НБУ) знизили офіційний курс американської та європейської валюти на п'ятницю, 12 січня. Переглянули вартість також фінустанови та обмінники.
Про це повідомляється на порталі Центробанку.
Курс долара, євро та злотого
За даними регулятора, на 12 січня рівень офіційних курсів валют наступний:
- долар — 37,99 грн (-0,20);
- євро — 41,74 грн (-0,06);
- злотий — 9,60 грн (-0,02).
Курс валют у банках
На сайті Kurs повідомляється, що на готівковому ринку валюта стрімко дешевшає. Долар в середньому коштує 38,88 гривні (-0,20). Купують за 38,23 гривні (-0,13), продають — 38,95 гривні (-0,14). Євровалюта коштує у купівлі 41,92 гривні (-0,07), у продажу — 42,92 гривні (-0,07).
Свіжий курс валют у банках
Курс валют в обмінниках
За даними профільного сайту Minfin, 12 січня в обмінних пунктах теж подешевшала валюта. Долар у купівлі — 38,80 грн (-0,23), у продажу — 38,95 грн (-0,20). Євровалюта коштує у купівлі 42,55 грн (-0,10), продають за 42,78 грн (-0,13).
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Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) розповіли, від чого залежатиме подальший американської валюти у 2024 році. Наприкінці минулого року на український валютний ринок впливав сезонний фактор у вигляді збільшення попиту на долари.
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