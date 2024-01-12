Курс доллара на 12 января — валюта стала доступнее в банках

Обменный пункт в Киеве. Фото: РБК-Украина

В Национальном банке Украины (НБУ) снизили официальный курс американской и европейской валют на пятницу, 12 января. Пересмотрели стоимость также финучреждения и обменники.

Об этом сообщается на портале Центробанка.

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Курс доллара, евро и злотого

По данным регулятора, на 12 января уровень официальных курсов валют следующий:

доллар — 37,99 грн (-0,20);

евро — 41,74 грн (-0,06);

злотый — 9,60 грн (-0,02).

Курс валют в банках

На сайте Kurs сообщается, что на наличном рынке валюта стремительно дешевеет. Доллар в среднем стоит 38,88 гривны (-0,20). Покупают за 38,23 гривны (-0,13), продают — 38,95 гривны (-0,14). Евровалюта стоит в покупке 41,92 гривны (-0,07), в продаже — 42,92 гривны (-0,07).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным профильного сайта Minfin, 12 января в обменных пунктах тоже подешевела валюта. Доллар в покупке — 38,80 грн (-0,23), в продаже — 38,95 грн (-0,20). Евровалюта стоит в покупке 42,55 грн (-0,10), продается за 42,78 грн (-0,13).

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Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) рассказали, от чего будет зависеть дальнейшая американская валюта в 2024 году. В конце прошлого года на украинский валютный рынок влиял сезонный фактор посредством увеличения спроса на доллары.