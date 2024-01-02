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В банках подскочил курс доллара — сколько стоит валюта

2 января 2024 09:05
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют на 2 января — в банках дорожают доллар и евро
Обменный пункт валют в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс доллара на вторник, 2 января, несколько выше против предыдущего банковского дня. Обновили стоимость американской валюты также банки и обменники.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, по данным Нацбанка, на 2 января официальный курс установлен на таком уровне:

  • доллар — 38,01 грн (+0,01);
  • евро — 42,00 грн (+0,01);
  • злотый — 9,66 грн (-0,01).

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs, на наличном рынке Украины доллар подорожал. В среднем стоит 38,99 грн. В покупке — 38,16 гривны (+0,03), а при продаже — 38,97 гривны (+0,05). Евро в покупке — 42,03 гривны (+0,09), при продаже — 43,13 гривны (+0,04).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют на 2 января
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации сайта Minfin, 2 января в обменных пунктах доллар покупают по 38,60 грн (-0,20), продают по 39,40 грн (-0,05). Евро в покупке стоит 42,50 грн (0,00), в продаже — 43,50 грн (0,00).

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Напомним, украинские граждане хранят на депозитах в финучреждениях более одного триллиона гривен. Наибольший объем вкладчиков приходится на государственные банки.

Также мы писали, что Национальный банк Украины представил памятную монету "Украинский язык" номиналом в 5 грн. Ее можно приобрести за 135 грн в сувенирной упаковке в интернет-магазине банка.

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