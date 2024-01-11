Зарплаты станут больше в 2024 году — индексация возвращается

Деньги в руках. Фото: РБК-Украина

В Государственной службе Украины по вопросам труда рассказали, что в 2024 году должна снова стать обязательной индексация заработной платы. Работникам восстановили соответствующее право, приостановленное в 2023 году.

Об этом проинформировали в одном из управлений Гоструда.

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Индексация зарплаты в 2024 году

В 2023 году работодателей освободили от обязанности индексировать заработные платы работникам. Это предусматривал пункт 3 положений закона "О Государственном бюджете-2023". Он приостановил действие другого закона — "Об индексации денежных доходов населения" в 2023-м.

Как отмечают в Гоструде, в этом году возобновление индексации зарплаты предусмотрено также законом "О Госбюджете-2024". Согласно статье 39 закона, исчисление индекса потребительских цен для осуществления индексации доходов украинцев должно происходить нарастающим итогом, начиная с января 2024 года.

По правительственному постановлению №1078, увеличение денежных доходов граждан в результате индексации должно осуществляться с первого числа месяца, следующего за месяцем, когда был официально опубликован индекс потребительских цен. Государственная служба статистики публикует его не позднее 10 числа ежемесячно.

Таким образом, базовый месяц начисления индексации зарплаты — декабрь 2023-го, ведь начисление индексации возобновили с 1 января текущего года. Если в январе повысят зарплату, то базовым месяцем будет считаться январь 2024-го.

Что говорят эксперты

В то же время, по словам руководителя аналитического направления сети АНТС Ильи Несходовского, индексация зарплат является необоснованным подходом в условиях рыночной экономики.

Он пояснил, что индексация должна проходить на индекс инфляции. Таким образом, если индекс инфляции превысит определенный порог, то работодатели будут увеличивать размер зарплаты своих подчиненных.

"По-моему, это абсолютно неправильный и необоснованный подход, потому что создает существенные проблемы. Мы живем в рыночной экономике, у нас происходит договоренность между работником и работодателем по поводу того, на какую оплату труда они договариваются. И уже дальше, в зависимости от того, что происходит в стране, на предприятии, какие результаты работы он показывает, должно происходить увеличение по договоренности заработной платы", — сообщил эксперт, добавив, что это — пережитки "советщины".

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ожидается рост средней заработной платы в 2024 году. Известно, какие выплаты изменятся в этой связи.

Также писали, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей будут платиться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.