Туризм в Україні 2024 — ТОП-5 регіонів з найбільшими доходами

Готель Буковель. Фото: poehalisnami.ua

У низці регіонів України попри війну розвивається туристична галузь. У першій половині 2024 року приріст доходів компаній сягнув 29% проти показника минулого року.

Такі дані наводять аналітики порталу YouControl.Market.

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Аналітики посилаються на дані Державного агентства розвитку туризму, які вказують на те, що за два квартали поточного року представники туристичного сектору сплатили до бюджету 1,25 млрд гривень. Сума на чверть більша за показник довоєнного 2021 року та на 39% більше проти 2023-го, коли за перше півріччя бюджет отримав 0,9 млрд грн.

Зокрема, торік компанії отримали на 18% більше чистого доходу проти довоєнного 2021 року — 16,3 млрд грн. До війни дохід становив 13,8 млрд грн у номінальному вираженні в гривні. Минулого року 20 найбільших компаній згенерували 36% виторгу сфери.

"Відчутне зростання бачимо у першій половині 2024 року: сектор досяг показника 5,8 млрд грн, що на майже 29% перевищує результати за аналогічний період у 2023 році", — пишуть експерти.

На переконання аналітиків, відповідний приріст говорить про підвищення туристичних потоків у країні, а пов’язано це з ускладненням виїзду за кордон для громадян, труднощами з логістикою та сполученням.

ТОП-5 популярних регіонів для туризму

У лідерах залишається Київ, де виторг туристичних компаній за пів року сягнув 3,1 млрд грн (частка у 54% чистого доходу від загалу). У столиці налічується найбільша кількість туристичних компаній — 817.

Далі йде Львівська область — дохід становив 1,1 млрд грн (частка 19%), зосереджено 229 компаній.

Трійку лідерів закриває Івано-Франківська область — понад 852,2 млн грн (15%), зареєстровано 69 компаній.

На четвертому місці розташувалась Закарпатська область — 208,7 млн грн чистого доходу (3,6%).

На п'ятому рядку — Київська область з доходом у 146,7 млн грн (2,5%).

Далі йдуть: Полтавська область — 120,4 млн грн, Одеська — 88,4 млн грн, Дніпропетровська — 63,5 млн, Чернігівська — 19,4 млн грн, Тернопільська — 17 млн грн.

Найгірше справи йдуть у Херсонській, Луганській та Миколаївській областях через бойові дії.

Дані держтуризму. Джерело: YouControl.Market

Компанії, які мають найбільші доходи

У список компаній за величиною чистого доходу у першому півріччі потрапили дві компанії з Івано-Франківської області (Буковель), дві з Львівської та ще шість з Києва. Сім компаній — готельні комплекси, три працюють як туристичні оператори.

Дані держтуризму. Джерело: YouControl.Market

Що ще варто знати

Нагадаємо, туристична галузь країни почала активно оживати у першому кварталі року. Надходження до держбюджету від туристичних закладів зросли на 61%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року.

Раніше ми писали, які міста у 2023 році відвідували найбільше туристів та скільки отримала туристична сфера. Лідирує за популярністю — Франція, а за доходами — Сполучені Штати.