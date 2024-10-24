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Туристическая отрасль Украины наращивает доходы — ТОП-5 популярных регионов

24 октября 2024 12:36
Ксения Симонова - Редактор
Туризм в Украине 2024 — ТОП-5 регионов с наибольшими доходами
Отель Буковель. Фото: poehalisnami.ua
Ксения Симонова - Редактор

В ряде регионов Украины, несмотря на войну, развивается туристическая отрасль. В первой половине 2024 года прирост доходов компаний достиг 29% против показателя прошлого года.

Такие данные приводят аналитики портала YouControl.Market.

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Аналитики ссылаются на данные Государственного агентства развития туризма, указывающие на то, что за два квартала текущего года представители туристического сектора уплатили в бюджет 1,25 млрд гривен. Сумма на четверть больше показателя довоенного 2021 года и на 39% больше против 2023-го, когда за первое полугодие бюджет получил 0,9 млрд грн.

В частности, в прошлом году компании получили на 18% больше чистого дохода против довоенного 2021 года — 16,3 млрд грн. До войны доход составил 13,8 млрд грн в номинальном выражении в гривне. В прошлом году 20 крупнейших компаний сгенерировали 36% выручки сферы.

"Ощутимый рост видим в первой половине 2024 года: сектор достиг показателя 5,8 млрд грн, что почти на 29% превышает результаты за аналогичный период в 2023 году", — пишут эксперты.

По убеждению аналитиков, соответствующий прирост говорит о повышении туристических потоков в стране, а это связано с усложнением выезда за границу для граждан, трудностями с логистикой и сообщением.

ТОП-5 популярных регионов для туризма

В лидерах остается Киев, где выручка туристических компаний за полгода достигла 3,1 млрд грн (доля в 54% чистого дохода от общего числа). В столице насчитывается наибольшее количество туристических компаний — 817.

Далее следует Львовская область — доход составил 1,1 млрд грн (доля 19%), сосредоточено 229 компаний.

Тройку лидеров закрывает Ивано-Франковская область — более 852,2 млн грн (15%), зарегистрировано 69 компаний.

На четвертом месте расположилась Закарпатская область — 208,7 млн грн чистого дохода (3,6%).

На пятой строчке — Киевская область с доходом в 146,7 млн грн (2,5%).

Далее следуют: Полтавская область — 120,4 млн грн, Одесская — 88,4 млн грн, Днепропетровская — 63,5 млн, Черниговская — 19,4 млн грн, Тернопольская — 17 млн грн.

Хуже всего дела обстоят в Херсонской, Луганской и Николаевской областях из-за боевых действий.

 

туризм 2024
Данные гостуризма. Источник: YouControl.Market

Компании, имеющие наибольшие доходы

В список компаний по величине чистого дохода в первом полугодии попали две компании из Ивано-Франковской области (Буковель), две из Львовской и еще шесть из Киева. Семь компаний — гостиничные комплексы, три — работают как туристические операторы.

 

туризм 2024
Данные гостуризма. Источник: YouControl.Market

Что еще стоит знать

Напомним, туристическая область страны начала активно оживать в первом квартале года. Поступления в госбюджет от туристических заведений выросли на 61%, если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее мы писали, какие города в 2023 году посещали больше туристов и сколько получила туристическая сфера. Лидирует по популярности — Франция, а по доходам — Соединенные Штаты.

Украина отдых туризм бюджет доходы Буковель

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