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Українці почали активніше подорожувати — скільки надійшло грошей у бюджет

29 травня 2024 11:17
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Туристична галузь оживає — скільки надійшло коштів у бюджет
Куротний відпочинок в Шешорах. Фото: dzerkalo.media
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Туристична галузь України почала активно оживати у першому кварталі 2024 року. Надходження до держбюджету від туристичних закладів зросли  на 61%, якщо порівнювати з аналогічним періодом 2023 року.

Такі дані навели у Держагенції з розвитку туризму (ГАРТ)

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Надходження від туристичної сфери у 2024 році

Як зазначили у Держагенції, зростання обсягу надходжень до бюджету за перший квартал року є демонстрацією того, що туризм адаптувався до непростих умов праці під час війни, а також почав розвиватися, створюючи робочі місця та підтримуючи місцеві громади.

За даними агенції, за три місяці року представники туристичної сфери сплатили 616,4 млн грн. Минулого року в цей період до держказни надійшло 383,2 млн грн. Для порівняння — за рік до повномасштабної війни бюджет отримав 629,1 млн грн.

"На 19% порівняно з першим кварталом минулого року збільшилася загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю. Кількість юридичних осіб збільшилася на 6%, а фізичних — на 24%", — повідомили у Держагенції.

Хто сплатив податків найбільше

Найбільше грошей надійшло від готелів (частка 64%) — 395,2 млн грн. Показник на 69% більше проти аналогічного періоду минулого року (233,7 млн грн) і на 32% за 2022 рік (299,8 млн грн). У 2021-му готелі сплатили бюджету 394,6 млн грн.

Подвоїлись податкові надходження від діяльності туристичних операторів. За цей період було сплачено 88,7 млн грн, а торік — 44,8 млн грн. У 2021 році туроператори віддали бюджету 47 млн грн.

Підвищився обсяг податкових надходжень від діяльності турагенцій — 50,3 млн грн сплатили у першому кварталі року. У 2023 році було 33,8 млн грн. У 2021 році туроператори сплатили податки у сумі 46,2 млн грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, для того, щоб Україна змогла повністю відновити власний туристичний сектор та культурну спадщину, необхідно близько 9 мільярдів доларів. Це пов'язано із серйозними наслідками російських атак. На відновлення потрібно близько десяти років. 

Також писали, що одразу п'ять населених пунктів України можуть потрапити до переліку "Кращі туристичні села" 2024 року. Йдеться про мережу Організації Об'єднаних Націй Туризм. 

туристи
відпочинок
подорож
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бюджет
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