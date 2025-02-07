Цінні метали в Україні — якими запасами володіє країна у 2025 році

Металургійний завод в Україні. Фото: УНІАН

Сполучені Штати Америки збережуть підтримку України, яка стримує збройну агресію Росії, якщо Київ надасть Вашингтону доступ до рідкісноземельних металів. На території нашої країни є великі запаси урану, літію, графіта та титана.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, які цінні метали в Україні можуть зацікавити очільника Білого дому.

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Хто володіє найбільшими запасами рідкісноземельних металів у світі та яка ситуація в Україні

Як пише видання "Слово і Діло", лідерство у світі за рівнем запасів та видобутку рідкісноземельних металів займає Китай.

За даними Геологічної служби США, уряд Сі Цзіньпіня володіє майже 44 млн тоннами рідкісноземельних металів. Найбільше їх на півночі країни, у родовищі Баян-Обо.

В′єтнам, який суттєво поступається запасами Китаю (22 млн тонн), посідає друге місце у рейтингу. Натомість Бразилія з запасами у 21 млн тонн перебуває на третьому місці.

До країн з найбільшими запасами цінних металів також належать:

РФ — 10 млн тонн;

Індія — 6,9 млн тонн;

Австралія — 5,7 млн тонн;

США —1,8 млн тонн;

острів Гренландія — 1,5 млн тонн;

Танзанія — 0,9 млн тонн;

Канада — 0,8 млн тонн.

Які рідкісноземельні метали має Україна

В Україні є 500 тис. тонн запасів літію — це третина від доведених у Європі та близько 3% від світових покладів. Також Україна входить до п’ятірки провідних країн світу за обсягами розвіданих запасів графіту — близько 19 млн тонн та до десятки країн за обсягами розвіданих запасів титану (і забезпечувала понад 7% його світового видобутку).

Тим часом, за словами колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища України Юрія Костенка, за роки незалежності українській владі так і не вдалося створити стратегію для використання природного ресурсного потенціалу. Наприклад, готовий продукт вироблявся на титаномагнієвому заводі у Запоріжжі, але підприємство увесь час працювало в інтересах власників з РФ.

Також ми писали, що заводи, пов′язані з металургійною сферою, за підсумками 2024 року спрямували в державний бюджет майже 3 млрд грн у вигляді податкі та зборів. Це на 35% більше ніж за аналогічний період минулого року.