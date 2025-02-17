Соглашение о редкоземельных металлах — какие условия были бы идеальными для Украины

Карьер в Украине. Фото: УНИАН

Соглашение о полезных ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами Украины пока не подписано украинским президентом Владимиром Зеленским. При этом если бы составить договор между странами определенным образом, то на этом соглашении смогли бы заработать и граждане Украины.

Об этом заявил ректор Международного института бизнеса, доктор экономических наук и банкир Александр Савченко.

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По его словам, согласно Конституции Украины все, что есть в земле и даже на земле, принадлежит всем украинцам, а не только владельцам, которые потратили деньги на покупку лицензии на добычу.

"Пришло уже время нам первым применить модель базового дохода, когда все украинцы будут получать выгоду от продажи всего, что есть под землей и над ней. Даже от продажи биржевых сельскохозяйственных товаров", — сказал Савченко.

Банкир отметил, что предложенная модель заключалась бы в том, что все желающие добывать редкоземельные металлы должны купить у государства лицензию.

"Американцам мы можем бесплатно отдать эти лицензии, но если они предложат серьезные инвестиции. Нам не надо бояться этого, если все будет правильно оформлено", — рассказал он.

Тогда бы, например, коммерческая компания после продажи на бирже пшеницы 2% от цены продажи перечисляла на счета всех граждан. Такая же модель может действовать по продаже газа, редкоземельных материалов.

"Это концепция безусловного базового дохода, и нам надо к ней переходить", — подчеркнул Александр Савченко.

Соглашение о полезных ископаемых — детали

В начале февраля глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США не откажется поддерживать Украину в войне против РФ, если получит доступ к добыче полезных ископаемых. По словам президента США, соглашение будет предусматривать, что Украина будет поставлять свои редкоземельные металлы в обмен на военную помощь.

При этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти поддержат совместную разработку полезных ископаемых с партнерами, которые помогают защищать территорию страны.

Ранее мы рассказывали, что Украина обладает 500 тыс. тонн запасами лития — это треть от доказанных в Европе. Также на украинской территории есть большие запасы урана, графита и титана.

Еще напомним, что договариваться о будущем соглашении по полезным ископаемым в Украину прибудет министр финансов США. Его визит ожидается в феврале.