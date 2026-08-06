Ціни злетять до 50%: українців попередили про нове подорожчання популярних товарів

Чоловік в магазині техніки, гроші в гаманці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Навіть якщо полиці магазинів залишаться заповненими, деякі популярні товари найближчим часом можуть подорожчати майже наполовину. Найбільший удар, за прогнозами, припаде на китайський імпорт, який після атак на портову інфраструктуру доведеться доставляти до України довшим і дорожчим маршрутом.

Про це в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" попередив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ.

Чи буде дефіцит

За словами експерта, російські удари по логістичній інфраструктурі не призведуть до дефіциту товарів.

"Ми живемо в умовах ринкової економіки. Це означає, що товар завжди буде. Питання лише в ціні", — зазначив Кущ.

Він пояснив, що за наявності попиту постачальники знайдуть можливість доставити продукцію, однак додаткові витрати на логістику неминуче позначаться на вартості товарів. Тобто продукція залишиться на ринку, однак через подорожчання дозволити собі її зможе менша кількість людей.

"Те, що раніше купувалося мільйонами людей, буде купуватися сотнями тисяч, тому що в мільйонів уже не буде на це грошей", — резюмував Олексій Кущ.

Які товари можуть подорожчати

Найбільші ризики стосуються продукції, яка традиційно надходила до України з Китаю через порти Великої Одеси. Йдеться насамперед про:

зарядні станції;

акумулятори;

сонячні панелі;

електротехніку;

комплектуючі для сонячних і вітрових електростанцій;

окремі компоненти для енергетичного обладнання та виробництва.

За словами економіста, частину таких товарів можна буде замінити європейською продукцією, однак вона вже зараз коштує дорожче за китайські аналоги.

Ціни можуть зрости на 30–50%

Олексій Кущ пояснив, що після пошкодження українських портів контейнерні судна з китайськими товарами доведеться перенаправляти до європейських портів — зокрема Клайпеди, а також портів Польщі, Німеччини чи Бельгії. Після цього вантажі доставлятимуть в Україну залізницею та автомобільним транспортом.

При цьому у Європі дорожчими є як портові послуги, так і залізничні та автомобільні перевезення. Саме додаткові витрати на логістику можуть стати основною причиною зростання цін. У результаті китайський імпорт може подорожчати щонайменше на 30–50%.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що популярна європейська мережа Pepco виходить на український ринок. Перші магазини відкриються у Києві, Чернівцях, Мукачеві та Тернополі, а компанія вже розпочала набір працівників і готує торгові точки до запуску.

Також Новини.LIVE писали, що магазини зобов'язані продавати товар за ціною, зазначеною на ціннику. Якщо на касі вартість виявилася вищою, покупець має право вимагати продаж за вказаною ціною, а в разі відмови — звернутися зі скаргою до Держпродспоживслужби, додавши фото цінника та чека.