Ціни на муку, каші та цукор в Україні станом на січень 2024 року

Продукти у супермаркеті. Фото: Shutterstock

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У 2024 році в українських магазинах продовжують рости ціни майже на всі види харчових продуктів. Це відбувається як у зв'язку із сезонними, так і з економічними факторами. Крім того, вартість товарів у супермаркетах України традиційно підвищилася перед Новим роком. Проте, тенденції до зниження цін на певні товари, яка зазвичай спостерігається після свят, наразі практично не помітно.

Новини.LIVE проаналізували ціни на муку, каші та цукор в Україні у січні та розповідають, як змінилась їх вартість у 2024 році.

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Що відбувається з цінами на продукти в Україні

У 2024 році, ймовірно, відбудеться збільшення цін на деякі харчові продукти в Україні. Це буде стосуватися переважно хліба, хлібобулочних виробів, кисломолочних та молочних продуктів, а також м'ясних товарів. Таку думку висловив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що цього року немає передумов для зниження вартості зазначених продуктів. А от ціна яєць, на думку експерта, залежатиме від логістичної ситуації на кордоні України та Польщі. У разі проблем з експортом вартість яєць може навіть знизитися.

Фахівець підкреслив, що загалом ціни на українські продукти залишатимуться стабільними, проте вартість імпортних товарів буде залежати від стійкості української гривні та ситуації на кордонах країни, де триває блокада вантажних пунктів пропуску.

Також цього тижня на українському ринку спостерігається нове зростання цін на картоплю. Як зазначають аналітики проекту EastFruit, наразі середня ціна на цей овоч становить 18-25 грн/кг. Це на 12% вище порівняно з кінцем попереднього тижня.

Картопля на внутрішньому українському ринку стала в середньому в 4 рази дорожчою порівняно з минулим роком. При цьому багато великих гравців ринку прогнозують подальше зростання цін у цьому сегменті, ґрунтуючись на інформації про можливу нестачу високоякісної картоплі до кінця поточного сезону.

Українські фермери повідомляють, що урожай у багатьох областях був відносно низьким, що скоротило пропозицію під час жнив. Проблеми також виникли з якістю продукції.

Ці умови стимулюють імпорт, та окрім української картоплі на внутрішньому ринку також представлена продукція з Польщі. Запаси високоякісної картоплі в українських господарствах обмежені, а попит на цей продукт продовжує зростати, що є основною причиною збільшення цін.

Крім того, Україна почала експортувати цибулю до Румунії через збільшення попиту на цей продукт у країнах ЄС. Ціни на цибулю в Україні залишаються стабільними, коливаючись від 10 до 15 грн/кг залежно від якості, регіону та обсягу партії. Експерти зазначають також, що останні тижні відзначені появою великої кількості пропозицій із продажу дрібної та низькоякісної цибулі, ймовірно, пов'язаної з сортуванням продукції для експорту. Ціни на таку цибулю не перевищують 7 грн/кг.

Експорт цибулі з України до країн ЄС стає вигідним, що підкреслює відновлення виробництва цибулі в країні після втрат, спричинених воєнними діями на Херсонщині. Можливо, збільшення постачання цибулі з України до країн ЄС зможе вплинути на ціни на внутрішньому ринку, особливо на високоякісний продукт, але для цього необхідно значно збільшити обсяги постачання, які поки що залишаються відносно невеликими.

Як змінилися ціни на бакалію в Україні

Порівняння цін на бакалію в Україні. Інфографіка

Порівняння цін на бакалію в Україні (1 грудня 2023 — 26 січня 2024 року) Назва продукту Ціна у грн станом на 1 грудня 2023 Ціна у грн станом на 24 січня 2024 року Різниця цін Гречка (1 кг) 29,48 28,92 -1,8% Манка (800 г) 26,30 26,27 -0,1% Пшоно (1 кг) 33,08 32,73 -1% Рис довгий (1 кг) 71,34 72,03 +0,9% Рис круглий (1 кг) 74,39 85,07 +14,3% Вермішель довга (1 кг) 24,90 24,90 - Вермішель коротка (1 кг) 28,89 29,10 +0,7% Макарони пір'я (1 кг) 26,93 28,00 +3,9% Олія "Олейна" рафінована (850 мл) 55,68 55,20 -0,8% Борошно "Хуторок" пшеничне (1 кг) 22,58 23,93 +5,9% Цукор кристалічний (1 кг) 31,65 29,42 -7%

Як бачимо, у січні далеко не всі продукти з відділу бакалії здорожчали. Навпаки — половина продуктів з нашого списку протягом січня здешевшала. Найбільше здешевшав кристалічний цукор — на 7%. А от найбільше зростання вартості продемонстрував круглий рис. Ціна на нього піднялась на 14,3%. Також слід відзначити зростання цін на макарони — майже на 4% і борошно — 5,9%.

Нагадаємо, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року. Крім того, таким же чином ми порівняли ціни продуктів на голубці. Приготувати їх восени вийде дорожче. Також восени дорожче буде коштувати домашня піца та м'ясо по-французьки.

Крім того, ми проаналізували ціни на м'ясо та м'ясні продукти в Україні у січні та розповіли, як змінилась їх вартість у 2024 році. Після Нового року здорожчання торкнулося практично всіх видів м'ясних продуктів.