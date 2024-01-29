Цены на муку, каши и сахар в Украине по состоянию на январь 2024 года

Продукты в супермаркете. Фото: Shutterstock

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В 2024 году в украинских магазинах продолжают расти цены почти на все виды пищевых продуктов. Это происходит как в связи с сезонными, так и экономическими факторами. Кроме того, стоимость товаров в супермаркетах Украины традиционно повысилась перед Новым годом. Тем не менее тенденция к снижению цен на определенные товары, которая обычно наблюдается после праздников, пока практически не заметна.

Новини.LIVE проанализировали цены на муку, каши и сахар в Украине в январе и рассказывают, как изменилась их стоимость в 2024 году.

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Что происходит с ценами на продукты в Украине

В 2024 году предположительно произойдет увеличение цен на некоторые пищевые продукты в Украине. Это будет касаться преимущественно хлеба, хлебобулочных изделий, кисломолочных и молочных продуктов, а также мясных товаров. Такое мнение высказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телемарафона.

Он отметил, что в текущем году нет предпосылок для снижения стоимости указанных продуктов. А вот цена яиц, по мнению эксперта, будет зависеть от логистической ситуации на границе Украины и Польши. При проблемах с экспортом стоимость яиц может даже снизиться.

Специалист подчеркнул, что цены на украинские продукты будут оставаться стабильными, однако стоимость импортных товаров будет зависеть от устойчивости украинской гривны и ситуации на границах страны, где продолжается блокада грузовых пунктов пропуска.

Также на этой неделе на украинском рынке наблюдается новый рост цен на картофель. Как отмечают аналитики проекта EastFruit, средняя цена на этот овощ составляет 18-25 грн/кг. Это на 12% выше по сравнению с концом предыдущей недели.

Картофель на внутреннем украинском рынке стал в среднем в 4 раза дороже по сравнению с прошлым годом. При этом многие крупные игроки рынка прогнозируют дальнейший рост цен в этом сегменте, основываясь на информации о возможной нехватке высококачественного картофеля до конца текущего сезона.

Украинские фермеры сообщают, что урожай во многих областях был относительно низким, что сократило предложение во время жатвы. Проблемы тоже возникли с качеством продукции.

Эти условия стимулируют импорт, кроме украинского картофеля на внутреннем рынке также представлена продукция из Польши. Запасы высококачественного картофеля в украинских хозяйствах ограничены, а спрос на этот продукт продолжает расти, что является основной причиной увеличения цен.

Кроме того, Украина начала экспортировать лук в Румынию из-за увеличения спроса на этот продукт в странах ЕС. Цены на лук в Украине остаются стабильными, колеблясь от 10 до 15 грн/кг в зависимости от качества, региона и объема партии. Эксперты отмечают также, что последние недели отмечены появлением большого количества предложений по продаже мелкого и низкокачественного лука, предположительно связанного с сортировкой продукции для экспорта. Цены на такой лук не превышают 7 грн/кг.

Экспорт лука из Украины в страны ЕС становится выгодным, что подчеркивает возобновление производства лука в стране после потерь, вызванных военными действиями в Херсонской области. Возможно, увеличение поставок лука из Украины в страны ЕС сможет повлиять на цены на внутреннем рынке, особенно на высококачественный продукт, но для этого необходимо значительно увеличить объемы поставок, которые пока остаются относительно небольшими.

Как изменились цены на бакалею в Украине

Сравнение цен на бакалею в Украине. Инфографика

Сравнение цен на бакалею в Украине (1 декабря 2023 - 26 января 2024 года) Название продукта Цена в грн по состоянию на 1 декабря 2023 Цена в грн по состоянию на 24 января 2024 года Разница цен Гречиха (1 кг) 29,48 28,92 -1,8% Манка (800 г) 26,30 26,27 -0,1% Пшено (1 кг) 33,08 32,73 -1% Рис длинный (1 кг) 71,34 72,03 +0,9% Рис круглый (1 кг) 74,39 85,07 +14,3% Вермишель длинная (1 кг) 24,90 24,90 - Вермишель короткая (1 кг) 28,89 29,10 +0,7% Макароны перьев (1 кг) 26,93 28,00 +3,9% Масло "Олейное" рафинированное (850 мл) 55,68 55,20 -0,8% Мука "Хуторок" пшеничная (1 кг) 22,58 23,93 +5,9% Сахар кристаллический (1 кг) 31,65 29,42 -7%

Как видим, в январе далеко не все продукты из отдела бакалеи подорожали. Напротив, половина продуктов из нашего списка в течение января подешевела. Больше всего подешевел кристаллический сахар — на 7%. А вот самый большой рост стоимости продемонстрировал круглый рис. Цена на него поднялась на 14,3%. Также следует отметить рост цен на макароны – почти на 4% и муку – 5,9%.

Напомним, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных дерунов с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года. Кроме того, таким же образом мы сравнили цены продуктов на голубке . Приготовить их осенью получится подороже. Также осенью дороже будет стоить домашняя пицца и мясо по-французски .

Кроме того, мы проанализировали цены на мясо и мясные продукты в Украине в январе и рассказали, как изменилась их стоимость в 2024 году. После Нового года подорожание коснулось практически всех видов мясных продуктов.