Цены на кукурузу в Украине — сколько стоит тонна в мае 2025 года

Семена кукурузы. Фото: УНИАН

В Украине цены на кукурузу, которая является важной для экспорта сельскохозяйственной культурой, продолжают снижаться в мае 2025 года. На это влияют некоторые факторы.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как и почему снижаются цены на кукурузу

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Цены на кукурузу снижаются на фоне слабой активности украинских трейдеров, которые ранее сформировали достаточные запасы, отмечают аналитики в Telegram-канале SPIKE BROKERS. Дополнительное давление на агрорынок сейчас оказывает неактивное торговое поведение от покупателей.

Сколько стоит тонна кукурузы по состоянию на 20 мая

Как свидетельствуют данные на профильном портале Tripoli.land, средние цены на кукурузу сейчас составляют 9 768 грн за тонну.

Цены на кукурузу. Скриншот: Tripoli.land

Цены на эту агрокультуру в течение последней недели менялись ежедневно. Самый высокий показатель был зафиксирован 12 мая, когда тонна кукурузы стоила 10 120 грн.

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