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Цены не успокоятся — что украинцы будут покупать дороже

14 января 2025 20:12
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Некоторые продукты в Украине будут дорожать в 2025 году — какие товары в списке
Бариста готовит кофе в заведении. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Украинцы в 2025 году будут платить больше за кофе, молоко и яйца. И причины подорожания заключаются не только в полномасштабной войне и инфляции.

Об этом пишет издание Forbes.

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Кофе в Украине в 2024 году подорожал на 11% если сравнить с 2023 годом. Самый дорогой кофе покупают одесситы — 40 грн за чашку эспрессо. Во Львовской области он стоил на одну гривну дешевле, а жители и гости Киева покупали кофе по 36 грн.

Как рассказал журналистам руководитель сети One Love Coffee Денис Калинин, цены пошли вверх из-за подорожания зеленого кофе.

"Стоимость чашки кофе в нашей сети в среднем выросла на 20% по сравнению с ноябрем 2023 года" — отметил бизнесмен.

Однако для подорожания кофе есть еще более весомая причина — серьезная засуха в Бразилии, которая привела к потере урожая с большинства кофейных деревьев. Из-за этого стоимость арабики в мире выросла на 85%.

В то же время директор по маркетингу Ascania FMCG Инна Сирченко отмечает, что кофе на лондонской бирже London Robusta Coffee Futures подорожал более чем на 70% за последние 12 месяцев, достигнув максимально высокого показателя в ноябре. Это изменило и украинский рынок: робуста стала дороже на 90%, а арабика прибавила в цене 75%.

Интересно, что подорожание кофе не заставило украинцев отказаться от этого напитка. Да, спрос снизился, но всего лишь на 1%.

Впрочем, все еще может измениться в 2025 году, поскольку ожидается, что цены на кофе будут продолжать расти. Так, даже если благодаря дождям кофейные деревья в Бразилии начнут цвести в ближайшие недели, это не сильно повлияет на урожай. Поэтому в этом году ценники на кофе в украинских магазинах тоже изменятся.

При этом проблемы возникли не только в кофейном бизнесе, ведь украинцы почувствовали изменения в цене на молоко, масло и яйца. По словам директора Ассоциации производителей молока Елены Жупинас, только в последний месяц осени 2024-го существенно подорожали:

  • кисломолочный сыр — на 43,4%;
  • масло — на 42%;
  • молоко пастеризованное 2,5% — на 19,4%;
  • кефир и сметана — на 24,3%;

Основная причина, как объясняет Жупинас — мировой рост цен на сырье. Причем иногда некоторые производители сталкивались с дефицитом продукции.

"В конце 2024 года мы не успевали пополнять точки продажи сливочным маслом", — сказал журналистам топ-менеджер одного из крупнейших производителей украинского масла.

В этом году ситуация с ценами на молочные продукты кардинальных изменений не претерпит, поскольку они будут меняться в пределах инфляции. Однако подорожание все равно будет происходить, поскольку на мировом рынке до 2030 года ожидается дефицит сырого молока.

Что касается яиц, на покупку яиц украинцам тоже пришлось тратиться, но цены на этот продукт изменились по другой причине.

"В весенне-летний период их цена была ниже себестоимости производства, поэтому в осенне-зимнее время производители стремятся восстановить прибыльность, повысили цены", — объяснил исполнительный директор Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко.

В дальнейшем, как прогнозируют эксперты, цены как на масло, так и яйца,  должны стабилизироваться. Последние, например, уже дешевеют. Однако какой будет цена яиц в последующие месяцы прогнозировать сложно, ведь ситуация еженедельно претерпевает изменения.

Напомним, ранее редакция сайта Новини.LIVE исследовала цены на яйца в украинских супермаркетах. Некоторые магазины предлагают скидки покупателям.

Также мы писали, что в Украине в 2024 году существенно подорожал борщевой набор. Цены выросли из-за проблем с урожаем.

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20:16 Командир Третьей штурмовой объяснил, почему бойцы уходят в СОЧ

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