Наскільки здорожчали повербанки в Україні у липні 2024 року

Ноутбук, під'єднаний до повербанка. Фото: shopify.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В українських містах продовжуються масштабні відключення світла. Літній сезон суттєво погіршив ситуацію з енергопостачанням, через що графіки відключення електрики стали набагато жорсткішими. Поточні блекаути викликані серією ракетних та дронових атак на енергетичні об'єкти, що розпочалися наприкінці березня цього року. Також на літо було заплановано планові ремонтні роботи на вітчизняних АЕС, що ще більше погіршило ситуацію зі світлом. У такі скрутні часи повербанки стають життєвою необхідністю, що дозволяє зарядити гаджети та ліхтарі, коли це особливо важливо.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на повербанки в Україні у липні 2024 року.

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Що відбувається в енергетиці України

Наразі ситуація в енергосистемі України залишається складною через пошкодження енергетичного обладнання та аномальну спеку. Станом на кінець тижня через негоду відбулися відключення електроенергії у шести регіонах України, включаючи Волинську, Київську, Житомирську, Чернігівську, Сумську та Закарпатську області.

Внаслідок технологічних порушень у Дніпропетровській області було знеструмлено 8,6 тисячі споживачів. Через бойові дії без електрики залишилося 22,2 тисячі споживачів, проте на ранок вони були знову підключені.

Крім того, через вихід з ладу обладнання на двох енергооб'єктах було введено чотири черги відключень у Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях.

Втім, є надія, що найближчим часом ситуація може покращитись. Принаймні за словами радника прем'єр-міністра, члена наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрія Бойка, з 20 липня графіки відключень світла можуть пом'якшитись.

"Сьогодні-завтра через зниження температури поступово почнеться знижуватися споживання е/е, потім настануть вихідні, коли воно традиційно нижче. З понеділка ця тенденція до зниження попиту посилиться. Ми все одно житимемо в графіках, але вони будуть значно м'якшими, ніж це було, особливо в останні два тижні", — сказав він.

Він пояснив, що рівень споживання електроенергії реагує на зміни температури навколишнього середовища із затримкою приблизно три дні. Це дозволяє прогнозувати зниження споживання найближчим часом, оскільки спека має почати спадати.

У середньостроковій перспективі, за словами Бойка, стабільна ситуація з енергопостачанням очікується у серпні-вересні й, можливо, у жовтні, за умови відсутності значного похолодання. Позитивний сценарій на найближчі два місяці Бойко пояснив відсутністю аномально високих температур та збільшенням генерації електроенергії, яка перевищує потреби ремонту.

Водночас директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що не очікує значних покращень з енергопостачанням у найближчі 3-4 тижні, розраховуючи на них лише в останній декаді серпня.

Заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук в ефірі національного телемарафону висловила надію, що вже восени Україна матиме потужності, щоб імпортувати більшу кількість електроенергії.

"Дуже сподіваємося, що на осінь ми вже матимемо збільшені потужності, щоб імпортувати більше електроенергії. Це суттєвий інструмент балансування нашої енергосистеми. Виробництво в інших країнах впиратиметься у технічну спроможність пропуску електроенергії", — додала заступниця очільника Міненерго.

Як змінились ціни на повербанки в Україні через відключення світла

Зміну цін на повербанки ми аналізували за допомогою даних українського онлайн-сервісу для вибору товарів і порівняння їх вартості — Hotline. Для порівняння вартості ми вибрали 5 найпопулярніших повербанків за даними сервісу та порівняли ціни на них зараз та на початку весни.

Xiaomi Mi Power Bank 3 20000mAh

Перший у нашому списку зовнішній акумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3, ємністю 20000 мА-год. Повербанк має роз'єми USB Type-A+ USB Type-C та потужність 18 Вт. На початку весни ціни на Xiaomi Mi Power Bank 3 в середньому дорівнювали 1 025 грн. Зараз такий повербанк в середньому коштує 1 460. Його вартість зросла на 42%.

Ціни на повербанк Xiaomi Mi Power Bank 3 20000mAh на Hotline.ua

Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh

Наступна модель в нашому списку — повербанк Baseus, ємністю 30000 мА-год та потужністю 65 Вт, що дозволяє заряджати ноутбуки. У березні цей гаджет в середньому коштував 2 742 грн. Зараз ціни на цю модель дорівнюють 3 833 грн. Таким чином його вартість збільшилася на майже на 40%.

Ціни на повербанк Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh на Hotline.ua

Baseus Bipow Digital Display Powerbank 20W 30000mAh

Ще одна модель від Baseus. Цей повербанк також має ємність 30000 мА-год, але нижчу потужність — 20 Вт. Додатково він підтримує технології швидкого заряджання QC 3.0., PD 3.0, Huawei SCP. Навесні цей зовнішній акумулятор коштував 1 484 грн, зараз його ціна в середньому складає 1 985 грн. Здорожчання склало 33%.

Ціни на повербанк Baseus Bipow Digital Display Powerbank 20W 30000mAh на Hotline.ua

Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh

Наступний повербанк має ємність 20000 мА-год та потужність 18 Вт. Зазначається, що ця модель має 12 ступенів захисту, які містять захист від перегріву, короткого замикання, надмірного розряду тощо. У березні Xiaomi Redmi Power Bank в середньому коштував 936 грн, зараз гаджет в середньому коштує 1 196 грн. Таким чином ціни на нього зросли на 27%.

Ціни на повербанк Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh на Hotline.ua

Xiaomi Mi 50w Power Bank 20000mAh

Остання модель з нашого списку. Цей зовнішній акумулятор має ємність 20000 мА-год та потужність 50 Вт. Цього достатньо не лише аби швидко заряджати смартфони, планшети, а й сумісні ноутбуки. Ціни на нього також зросли. Навесні Xiaomi Mi 50w Power Bank 20000mAh коштував в середньому 1 949 грн. Зараз цей гаджет продається в середньому за 2 337 грн. Таким чином він здорожчав майже на 20%.

Ціни на повербанк Xiaomi Mi 50w Power Bank 20000mAh на Hotline.ua

Нагадаємо, ми писали як здорожчали зарядні станції в Україні та скільки вони коштують за кордоном. Підготовка до тривалих відключень електрики вимагає значних витрат, особливо якщо планується купівля зарядної станції.

Також ми розповідали, що через відключення електрики у місті Дніпро місцями вийшло з ладу вуличне освітлення. Щосекунди світло блимало, ніби світломузика у нічному клубі.