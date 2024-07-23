Насколько подорожали повербанки в Украине в июле 2024 года

Цены не упадут — на сколько в Украине подорожали павербанки из-за отключения света
В украинских городах продолжаются масштабные отключения света. Летний сезон существенно ухудшил ситуацию с энергоснабжением, из-за чего графики отключения электричества ужесточились. Текущие блекауты вызваны серией ракетных и дроновых атак на энергетические объекты, начавшиеся в конце марта этого года. Также на лето были запланированы плановые ремонтные работы на отечественных АЭС, что еще больше усугубило ситуацию со светом. В такие трудные времена павербанки становятся жизненной необходимостью, позволяющей зарядить гаджеты и фонари, когда это особенно важно.
Новости.LIVE рассказывают, как изменились цены на павербанки в Украине в июле 2024 года.
Что происходит в энергетике Украины
Сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за повреждений энергетического оборудования и аномальной жары. По состоянию на конец недели из-за непогоды произошло отключение электроэнергии в шести регионах Украины, включая Волынскую, Киевскую, Житомирскую, Черниговскую, Сумскую и Закарпатскую области.
В результате технологических нарушений в Днепропетровской области было обесточено 8,6 тысячи потребителей. Из-за боевых действий без электричества осталось 22,2 тысячи потребителей, однако к утру они были вновь подключены.
Кроме того, из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах было введено четыре очереди отключений в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Впрочем, есть надежда, что в ближайшее время ситуация может улучшиться. По крайней мере, по словам советника премьер-министра, члена наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрия Бойко, с 20 июля графики отключений света могут смягчиться.
"Сегодня-завтра из-за понижения температуры постепенно начнется снижаться потребление э/э, затем наступят выходные, когда оно традиционно ниже. С понедельника эта тенденция к снижению спроса усилится. Мы все равно будем жить в графиках, но они будут значительно мягче, чем это было, особенно в последние две недели", — сказал он.
Он пояснил, что уровень потребления электроэнергии реагирует на изменения температуры окружающей среды с задержкой около трех дней. Это позволяет прогнозировать снижение потребления в ближайшее время, поскольку жара должна спадать.
В среднесрочной перспективе, по словам Бойко, стабильная ситуация с энергоснабжением ожидается в августе-сентябре и, возможно, в октябре, при отсутствии значительного похолодания. Положительный сценарий на ближайшие два месяца Бойко объяснил отсутствием аномально высоких температур и увеличением генерации электроэнергии, превышающей потребности в ремонте.
В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что не ожидает значительных улучшений с энергоснабжением в ближайшие 3-4 недели, рассчитывая на них только в последней декаде августа.
Замминистра энергетики Светлана Гринчук в эфире национального телемарафона выразила надежду, что уже осенью Украина будет иметь мощности, чтобы импортировать большее количество электроэнергии.
"Очень надеемся, что к осени мы уже будем увеличены мощности, чтобы импортировать больше электроэнергии. Это существенный инструмент балансировки нашей энергосистемы. Производство в других странах будет упираться в техническую способность пропуска электроэнергии", — добавила замглавы Минэнерго.
Как изменились цены на павербанки в Украине из-за отключения света
Изменение цен на павербанки мы анализировали с помощью данных украинского онлайн-сервиса для выбора товаров и сравнения их стоимости – Hotline. Для сравнения стоимости мы выбрали 5 самых популярных павербанков по данным сервиса и сравнили цены на них сейчас и в начале весны.
Xiaomi Mi Power Bank 3 20000mAh
Первый в нашем списке внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3, емкостью 20000 мА-ч. Павербанк имеет разъемы USB Type-A+ USB Type-C и мощность 18 Вт. В начале весны цены на Xiaomi Mi Power Bank 3 в среднем равнялись 1 025 грн. Сейчас такой павербанк в среднем стоит 1 460. Его стоимость выросла на 42%.
Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh
Следующая модель в нашем списке — павербанк Baseus, емкостью 30000 мА-ч и мощностью 65 Вт, что позволяет заряжать ноутбуки. В марте этот гаджет в среднем стоил 2 742 грн. Сейчас цены на эту модель равны 3 833 грн. Таким образом, его стоимость увеличилась почти на 40%.
Baseus Bipow Digital Display Powerbank 20W 30000mAh
Еще одна модель от Baseus. Этот павербанк также имеет емкость 30000 мА-ч, но более низкую мощность — 20 Вт. Дополнительно он поддерживает технологии быстрой зарядки QC 3.0, PD 3.0, Huawei SCP. Весной этот внешний аккумулятор стоил 1 484 грн, сейчас его цена в среднем составляет 1 985 грн. Удорожание составило 33%.
Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh
Следующий павербанк имеет емкость 20000 мА-ч и мощность 18 Вт. Отмечается, что эта модель имеет 12 степеней защиты, которые содержат защиту от перегрева, короткого замыкания, чрезмерного разряда. В марте Xiaomi Redmi Power Bank в среднем стоил 936 грн, сейчас гаджет в среднем стоит 1 196 грн. Таким образом, цены на него выросли на 27%.
Xiaomi Mi 50w Power Bank 20000mAh
Последняя модель из нашего списка. Этот внешний аккумулятор имеет емкость 20000 мА-ч и мощность 50 Вт. Этого достаточно не только чтобы быстро заряжать смартфоны, планшеты, но и совместимые ноутбуки. Цены на него тоже выросли. Весной Xiaomi Mi 50w Power Bank 20000mAh стоил в среднем 1949 грн. Сейчас этот гаджет продается в среднем за 2337 грн. Таким образом, он подорожал почти на 20%.
Напомним, мы писали, как подорожали зарядные станции в Украине и сколько они стоят за границей. Подготовка к длительным отключениям электричества требует больших затрат, особенно если планируется покупка зарядной станции.
Также мы рассказывали, что из-за отключения электричества в городе Днепр местами вышло из строя уличное освещение. Ежесекундно свет мигал, как светомузыка в ночном клубе.
Читайте Новини.LIVE!