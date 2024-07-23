Насколько подорожали повербанки в Украине в июле 2024 года

Ноутбук, который подключен к павербанку. Фото: shopify.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В украинских городах продолжаются масштабные отключения света. Летний сезон существенно ухудшил ситуацию с энергоснабжением, из-за чего графики отключения электричества ужесточились. Текущие блекауты вызваны серией ракетных и дроновых атак на энергетические объекты, начавшиеся в конце марта этого года. Также на лето были запланированы плановые ремонтные работы на отечественных АЭС, что еще больше усугубило ситуацию со светом. В такие трудные времена павербанки становятся жизненной необходимостью, позволяющей зарядить гаджеты и фонари, когда это особенно важно.

Новости.LIVE рассказывают, как изменились цены на павербанки в Украине в июле 2024 года.

Читайте также:

Что происходит в энергетике Украины

Сейчас ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за повреждений энергетического оборудования и аномальной жары. По состоянию на конец недели из-за непогоды произошло отключение электроэнергии в шести регионах Украины, включая Волынскую, Киевскую, Житомирскую, Черниговскую, Сумскую и Закарпатскую области.

В результате технологических нарушений в Днепропетровской области было обесточено 8,6 тысячи потребителей. Из-за боевых действий без электричества осталось 22,2 тысячи потребителей, однако к утру они были вновь подключены.

Кроме того, из-за выхода из строя оборудования на двух энергообъектах было введено четыре очереди отключений в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Впрочем, есть надежда, что в ближайшее время ситуация может улучшиться. По крайней мере, по словам советника премьер-министра, члена наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрия Бойко, с 20 июля графики отключений света могут смягчиться.

"Сегодня-завтра из-за понижения температуры постепенно начнется снижаться потребление э/э, затем наступят выходные, когда оно традиционно ниже. С понедельника эта тенденция к снижению спроса усилится. Мы все равно будем жить в графиках, но они будут значительно мягче, чем это было, особенно в последние две недели", — сказал он.

Он пояснил, что уровень потребления электроэнергии реагирует на изменения температуры окружающей среды с задержкой около трех дней. Это позволяет прогнозировать снижение потребления в ближайшее время, поскольку жара должна спадать.

В среднесрочной перспективе, по словам Бойко, стабильная ситуация с энергоснабжением ожидается в августе-сентябре и, возможно, в октябре, при отсутствии значительного похолодания. Положительный сценарий на ближайшие два месяца Бойко объяснил отсутствием аномально высоких температур и увеличением генерации электроэнергии, превышающей потребности в ремонте.

В то же время директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что не ожидает значительных улучшений с энергоснабжением в ближайшие 3-4 недели, рассчитывая на них только в последней декаде августа.

Замминистра энергетики Светлана Гринчук в эфире национального телемарафона выразила надежду, что уже осенью Украина будет иметь мощности, чтобы импортировать большее количество электроэнергии.

"Очень надеемся, что к осени мы уже будем увеличены мощности, чтобы импортировать больше электроэнергии. Это существенный инструмент балансировки нашей энергосистемы. Производство в других странах будет упираться в техническую способность пропуска электроэнергии", — добавила замглавы Минэнерго.

Как изменились цены на павербанки в Украине из-за отключения света

Изменение цен на павербанки мы анализировали с помощью данных украинского онлайн-сервиса для выбора товаров и сравнения их стоимости – Hotline. Для сравнения стоимости мы выбрали 5 самых популярных павербанков по данным сервиса и сравнили цены на них сейчас и в начале весны.

Xiaomi Mi Power Bank 3 20000mAh

Первый в нашем списке внешний аккумулятор Xiaomi Mi Power Bank 3, емкостью 20000 мА-ч. Павербанк имеет разъемы USB Type-A+ USB Type-C и мощность 18 Вт. В начале весны цены на Xiaomi Mi Power Bank 3 в среднем равнялись 1 025 грн. Сейчас такой павербанк в среднем стоит 1 460. Его стоимость выросла на 42%.

Цены на павербанк Xiaomi Mi Power Bank 3 20000mAh на Hotline.ua

Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh

Следующая модель в нашем списке — павербанк Baseus, емкостью 30000 мА-ч и мощностью 65 Вт, что позволяет заряжать ноутбуки. В марте этот гаджет в среднем стоил 2 742 грн. Сейчас цены на эту модель равны 3 833 грн. Таким образом, его стоимость увеличилась почти на 40%.

Цены на павербанк Baseus Amblight Digital Display Quick Charge 65W 30000mAh на Hotline.ua

Baseus Bipow Digital Display Powerbank 20W 30000mAh

Еще одна модель от Baseus. Этот павербанк также имеет емкость 30000 мА-ч, но более низкую мощность — 20 Вт. Дополнительно он поддерживает технологии быстрой зарядки QC 3.0, PD 3.0, Huawei SCP. Весной этот внешний аккумулятор стоил 1 484 грн, сейчас его цена в среднем составляет 1 985 грн. Удорожание составило 33%.

Цены на павербанк Baseus Bipow Digital Display Powerbank 20W 30000mAh на Hotline.ua

Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh

Следующий павербанк имеет емкость 20000 мА-ч и мощность 18 Вт. Отмечается, что эта модель имеет 12 степеней защиты, которые содержат защиту от перегрева, короткого замыкания, чрезмерного разряда. В марте Xiaomi Redmi Power Bank в среднем стоил 936 грн, сейчас гаджет в среднем стоит 1 196 грн. Таким образом, цены на него выросли на 27%.

Цены на павербанк Xiaomi Redmi Power Bank 20000mAh на Hotline.ua

Xiaomi Mi 50w Power Bank 20000mAh

Последняя модель из нашего списка. Этот внешний аккумулятор имеет емкость 20000 мА-ч и мощность 50 Вт. Этого достаточно не только чтобы быстро заряжать смартфоны, планшеты, но и совместимые ноутбуки. Цены на него тоже выросли. Весной Xiaomi Mi 50w Power Bank 20000mAh стоил в среднем 1949 грн. Сейчас этот гаджет продается в среднем за 2337 грн. Таким образом, он подорожал почти на 20%.

Цены на павербанк Xiaomi Mi 50w Power Bank 20000mAh на Hotline.ua

Напомним, мы писали, как подорожали зарядные станции в Украине и сколько они стоят за границей. Подготовка к длительным отключениям электричества требует больших затрат, особенно если планируется покупка зарядной станции.

Также мы рассказывали, что из-за отключения электричества в городе Днепр местами вышло из строя уличное освещение. Ежесекундно свет мигал, как светомузыка в ночном клубе.