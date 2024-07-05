Наскільки здорожчали зарядні станції в Україні у липні 2024 року та чи вигідніше купувати їх за кордоном

Сім'я користується зарядною станцією. Фото: shopify.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

В українських містах продовжуються відключення електрики. Останніми днями ситуація з енергопостачанням значно ускладнилася. Експерти попереджають, що відключення світла в Україні будуть тривати ще довго та закликають готуватися до важкого періоду. Втім, підготовка до тривалих відключень електрики вимагає значних витрат, особливо якщо планується купівля зарядної станції. За останній місяць їх вартість яких помітно зросла.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на зарядні станції в Україні у липні 2024 року та скільки вони коштують на іноземних маркетплейсах.

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На початок липня в Україні спостерігається значний дефіцит потужностей із вироблення електроенергії. Країна додатково залучає аварійну допомогу з енергосистем Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови.

Основна причина запровадження графіків погодинних відключень та обмежень — наслідки ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які здійснюють росіяни з початку цього року. Усього в результаті останніх російських атак на енергетичні об'єкти Україна втратила близько 9 гігаватів потужностей.

Для порівняння, це еквівалентно обсягу енергоспоживання Нідерландів за три місяці чи сукупному споживанню Словаччини та країн Балтії. Дефіцит потужності в системі також посилюється зростанням споживання через літню спеку.

За словами Генерального директора компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергія Коваленка, у найближчі шість-вісім тижнів ситуація з електрикою в Україні не покращиться, і проблеми з дефіцитом будуть відчутні. Істотні коливання протягом дня відбуватимуться через залежність енергосистеми від сонячної та вітрової генерації.

Як змінились ціни на зарядні станції в Україні та скільки вони коштують за кордоном

Зміну цін на зарядні станції ми аналізували за допомогою даних українського онлайн-сервісу для вибору товарів і порівняння їх вартості — Hotline.ua. Крім того, ми проаналізували ціни на ці ж зарядні станції на іноземних маркетплейсах. Для порівняння вартості ми вибрали 5 найпопулярніших зарядних станцій за даними сервісу Hotline.ua та порівняли ціни на них зараз та на початку весни.

EcoFlow DELTA Max 2000

Перша зарядна станція у нашому списку. EcoFlow DELTA Max 2000 лідирує за популярністю на Hotline.ua. Вона має ємність 2016 Вт-год та номінальну потужність 2400 Вт. На початку березня середня ціна на EcoFlow DELTA Max 2000 дорівнювала 52 805 грн. Наразі в Україні вона коштує 67 461 грн. Таким чином ціни на цю модель в Україні підвищились майже на 28%.

Ціни на EcoFlow DELTA Max 2000 у німецькому гіпермаркеті електроніки Conrad: 1 470,56 євро (приблизно 64 тис. грн). Слід зазначити, що доставка зарядної станції в Україну з країн ЄС може коштувати до 20 тис. грн.

Ціни на EcoFlow DELTA Max 2000 на Aliexpress: 107 782,18 грн.

Ціни на зарядну станцію EcoFlow DELTA Max 2000 на Hotline

Ціни на зарядну станцію EcoFlow DELTA Max 2000 на Conrad

Ціни на зарядну станцію EcoFlow DELTA Max 2000 на

EcoFlow DELTA 2

Наступна за популярністю — EcoFlow DELTA 2. Зарадна станція з ємністю 1024 Вт-год та номінальною потужністю 1800 Вт нині в середньому коштує становить 51 307 грн. При цьому на початку березня вона коштувала значно дешевше — 38 380 грн. EcoFlow DELTA 2 в Україні здорожчала на більш ніж на 33%.

Ціни на EcoFlow DELTA 2 у німецькому супермаркеті електроніки Mediamarkt: 946 євро (приблизно 41 245 грн).

Ціни на EcoFlow DELTA 2 на Aliexpress: 47 013,88 грн.

Ціни на зарядну станцію EcoFlow DELTA 2 на Hotline

Ціни на зарядну станцію EcoFlow DELTA 2 на Mediamarkt

Ціни на зарядну станцію EcoFlow DELTA 2 на Aliexpress

EcoFlow RIVER 2 Pro

Наступна модель у нашому списку. EcoFlow RIVER 2 Pro має ємність 786 Вт-год та номінальну потужність 800 Вт. Ця зарядна станція березні коштувала 28 253 грн. Зараз вона продається в середньому за 34 610 грн. Здорожчання в Україні склало 22%.

Ціни на EcoFlow RIVER 2 Pro у німецькому гіпермаркеті електроніки Conrad: 605,51 євро (приблизно 26 420 грн).

Ціни на EcoFlow RIVER 2 Pro на Aliexpress: 34 676,11 грн

Ціни на зарядну станцію EcoFlow RIVER 2 Pro на Hotline

Ціни на зарядну станцію EcoFlow RIVER 2 Pro на Conrad

Ціни на зарядну станцію EcoFlow RIVER 2 Pro на Aliexpress

EcoFlow RIVER 2

Наступна за популярністю "молодша" модель EcoFlow RIVER 2. Вона має ємність 256 Вт-год та номінальну потужність 300 Вт. На початку березня EcoFlow RIVER 2 коштувала 10 979 грн, зараз середня ціна на цю зарядну станцію дорівнює 13 090 грн. Ціни на EcoFlow RIVER 2 в Україні зросли на 19%.

Ціни на EcoFlow RIVER 2 у німецькому гіпермаркеті електроніки Conrad: 337,40 євро (приблизно 14 730 грн).

Ціни на EcoFlow RIVER 2 на Aliexpress: 13 586,78 грн.

Ціни на зарядну станцію EcoFlow RIVER 2 на Hotline

Ціни на зарядну станцію EcoFlow RIVER 2 на Conrad

Ціни на зарядну станцію EcoFlow RIVER 2 на Aliexpress

BLUETTI AC200P

Єдина в нашому списку модель не від EcoFlow. Наразі середня ціна BLUETTI AC200P, ємністю 2000 Вт-год та номінальною потужністю 2000 Вт, дорівнює 57 584 грн. На початку березня ця модель в середньому коштувала 47 492 грн. Таким чином зарядна станція BLUETTI AC200P здорожчала на 21%.

Ціни на BLUETTI AC200P у німецькому супермаркеті електроніки Mediamarkt: 899 євро (приблизно 39 200 грн). Слід зазначити, що ціна вказана за відремонтовану станцію.

Ціни на зарядну станцію BLUETTI AC200P на Hotline

Ціни на зарядну станцію BLUETTI AC200P на Mediamarkt

Нагадаємо, в Укренерго спрогнозували покращення ситуації зі світлом. У 20-х числах липня з ремонтів планують вивести частину генерації електроенергії, що суттєво пом'якшить графіки відключень.

Також експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що взимку світло можуть давати лише на 2-3 години на добу.