Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 28 мая 2024 года

Золотой слиток в руке. Фото: nerdwallet.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото играет значительную роль в мировой экономике по ряду причин. Оно является средством сохранения капитала, защищая сбережения от инфляции и финансовых потрясений. Для правительств и центральных банков золото является важным резервным активом. Также этот драгметал широко используется в промышленности, включая изготовление электроники, медицинского оборудования и ювелирных изделий. Сдача золота в ломбарды позволяет быстро получить деньги в случае необходимости.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в конце мая.

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Интересные факты о золоте

Символ Au, обозначающий золото в периодической таблице элементов, происходит от латинского слова aurum. Это слово имеет корни в древнегреческом aurē, что означает "рассвет". В древности золото ассоциировалось с рассветом и солнечным светом благодаря своему блеску и яркости.

Из одной золотой унции можно сделать лист площадью в 300 квадратных футов. Благодаря высокой пластичности золота, его можно раскатывать в тончайшие, почти прозрачные листья. Они могут приобретать зеленовато-синего оттенка, поскольку этот металл интенсивно отражает красный и желтый цвета.

Золото — один из самых редких элементов на Земле. Его содержание в земной коре составляет всего около 4 частей на миллиард, что в 20 раз меньше, чем свинца, и в 400 раз меньше, чем меди. Для сравнения доля железа в земной коре составляет около 5%, а алюминия — примерно 8%.

Многие геологи считают, что большинство золота на Земле имеет внеземное происхождение. По их мнению, почти все запасы золота на планете появились благодаря метеоритным дождям, произошедшим более двух миллиардов лет назад. Эти метеориты, как утверждают ученые, образовались в результате взрывов гигантских звезд

За всю историю человечество добыло около 187 тысяч тонн золота, а общий объем разведанных запасов этого металла составляет около 244 тысяч тонн. Удивительная стойкость золота к воздействию окружающей среды и его способность к переработке обеспечивают долговечность этого металла.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

В Украине услуги ломбардов доступны каждому совершеннолетнему человеку, желающему получить ссуду на свои золотые изделия или продать их. Однако цены на золото в ломбардах обычно ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку они основаны исключительно на стоимости металла, не считая работы создавшего изделие ювелира.

Ломбарды принимают золотые изделия с драгоценными камнями, но оценивают их только по весу золота. Проба изделия имеет мало значения, так как сотрудники ломбарда проверяют качество металла на месте.

Многие золотые изделия могут быть заложены в ломбард, но есть исключения: самородки золота, зубопротезы, драгоценные металлические отходы, сусальное золото, ордена и медали, золотые детали из лабораторий и полуфабрикаты для изготовления ювелирных изделий.

Если вы планируете продать украшение, а не заложить его, предупредите об этом заранее, чтобы получить более выгодное предложение. Также рекомендуется очистить золотые изделия от грязи.

Цены на золото в разных ломбардах могут отличаться, поэтому перед продажей рекомендуется сравнить предложения разных учреждений. Не забудьте взять с собой паспорт для подтверждения совершеннолетия.

Цены на золото в Украине

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2 986,04 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2 977,08 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2 956,18 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 984,41 грн/грамм.

375 проба: 1 108,57 грн/грамм.

500 проба: 1 478,09 грн/грамм.

583 проба: 1 723,45 грн/грамм.

585 проба: 1 729,37 грн/грамм.

750 проба: 2 217,14 грн/грамм.

900 проба: 2 660,56 грн/грамм.

916 проба: 2 707,86 грн/грамм.

925 проба: 2 832,02 грн/грамм.

958 проба: 2 531,40 грн/грамм.

999 проба: 2 531,40 грн/грамм.

999,9 проба: 2 639,74 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 965 грн/грамм.

375 проба: 1 216,8 грн/грамм.

500 проба: 1 644,25 грн/грамм.

583 проба: 1 885,67 грн/грамм.

585 проба: 1 889,17 грн/грамм.

750 проба: 2 418,67 грн/грамм.

900 проба: 3 008,5 грн/грамм.

916 проба: 3 062,5грн/грамм.

958 проба: 3 294,33 грн/грамм.

999 проба: 3 296,25 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чермет в Украине в мае. Еще мы собрали цены на алюминий, медь и латунь.

Мы также писали, что Кабинет Министров Украины хочет снизить нагрузку на бизнес. Предлагается ограничить влияние регуляторов.