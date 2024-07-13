В Європі до 200% подорожчала нерухомість — які ціни на оренду та купівлю житла

Ціни на житло в Європі — в деяких країнах вартість зросла на понад 200%
Спеціалісти порівняли перший квартал 2024 року з базовим періодом 2010 року та виявили країни, де ціни на житло в Європі рекордно зросли. Вони також визначили країни з високим рівнем життя, де ціни на житло зменшилися.
Про це йдеться у дослідженні Eurostat.
Як зросли ціни на житло в Європі
Загалом, спеціалісти виявили понад 20 країн Європи, де зросла вартість нерухомості.
Ціни на житло в Європі країнах підвищились наступним чином:
- Естонія: +223%;
- Угорщина: +207%;
- Литва: +170%;
- Латвія: +140%;
- Чехія: +125%;
- Австрія: +108%;
- Люксембург: +101%.
Водночас, в Італії вартість житла знизилася на 8%, а на Кіпрі — на 1,2%.
Як змінились ціни на оренду квартир
Орендна плата за квартиру зросла в 26 країнах Європейського Союзу. Найбільше підвищення зафіксовано в Естонії (+201%), Литві (+174%) та Ірландії (+104%). Єдина країна, де орендна плата знизилася, — Греція, де ціни впали на 19%.
Що ще варто знати
Нагадаємо, українці стали менше купувати квартири в новобудовах, переходячи на вторинний ринок. Особливу популярність набувають однокімнатні квартири.
Ми також розповідали про ціни на квартири в Україні та Польщі. Відомо, у якій країні вигідніше купувати житло.
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