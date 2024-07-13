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Ціни на житло в Європі — в деяких країнах вартість зросла на понад 200%

13 липня 2024 17:35
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
В Європі до 200% подорожчала нерухомість — які ціни на оренду та купівлю житла
Багатоповерхівки в Єстонії. Фото: medium.com
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Спеціалісти порівняли перший квартал 2024 року з базовим періодом 2010 року та виявили країни, де ціни на житло в Європі рекордно зросли. Вони також визначили країни з високим рівнем життя, де ціни на житло зменшилися.

Про це йдеться у дослідженні Eurostat.

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Як зросли ціни на житло в Європі

Загалом, спеціалісти виявили понад 20 країн Європи, де зросла вартість нерухомості.

Ціни на житло в Європі країнах підвищились наступним чином:

  • Естонія: +223%;
  • Угорщина: +207%;
  • Литва: +170%;
  • Латвія: +140%;
  • Чехія: +125%;
  • Австрія: +108%;
  • Люксембург: +101%.

Водночас, в Італії вартість житла знизилася на 8%, а на Кіпрі — на 1,2%.

Ціни на житло в Європі у 2024 році
Як змінились ціни на купівлю та оренду житла в Європі. Джерело: Eurostat

Як змінились ціни на оренду квартир

Орендна плата за квартиру зросла в 26 країнах Європейського Союзу. Найбільше підвищення зафіксовано в Естонії (+201%), Литві (+174%) та Ірландії (+104%). Єдина країна, де орендна плата знизилася, — Греція, де ціни впали на 19%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці стали менше купувати квартири в новобудовах, переходячи на вторинний ринок. Особливу популярність набувають однокімнатні квартири.

Ми також розповідали про ціни на квартири в Україні та Польщі. Відомо, у якій країні вигідніше купувати житло.

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