В Европе до 200% подорожала недвижимость — цены на аренду и покупку жилья

Цены на жилье в Европе — в некоторых странах стоимость выросла более чем на 200%
Специалисты сравнили первый квартал 2024 года с базовым периодом 2010 и обнаружили страны, где цены на жилье в Европе рекордно выросли. Они также определили страны с высоким уровнем жизни, где цены на жилье снизились.
Об этом говорится в исследованииEurostat.
Как выросли цены на жилье в Европе
В целом специалисты обнаружили более 20 стран Европы, где возросла стоимость недвижимости.
Цены на жилье в Европе странах повысились следующим образом:
- Эстония: +223%;
- Венгрия: +207%;
- Литва: +170%;
- Латвия: +140%;
- Чехия: +125%;
- Австрия: +108%;
- Люксембург: 101%.
В то же время в Италии стоимость жилья снизилась на 8%, а на Кипре — на 1,2%.
Как изменились цены на аренду квартир
Арендная плата за квартиру выросла в 26 странах Европейского Союза. Наибольшее повышение зафиксировано в Эстонии (201%), Литве (174%) и Ирландии (104%). Единственная страна, где арендная плата снизилась — Греция, где цены упали на 19%.
Что еще стоит знать
Напомним, украинцы стали меньше покупать квартиры в новостройках, переходя на вторичный рынок. Особую популярность приобретают однокомнатные квартиры.
Мы также рассказывали о ценах на квартиры в Украине и Польше. Известно, в какой стране выгоднее покупать жилье.
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