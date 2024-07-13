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Цены на жилье в Европе — в некоторых странах стоимость выросла более чем на 200%

13 июля 2024 17:35
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
В Европе до 200% подорожала недвижимость — цены на аренду и покупку жилья
Многоэтажки в Эстонии. Фото: medium.com
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Специалисты сравнили первый квартал 2024 года с базовым периодом 2010 и обнаружили страны, где цены на жилье в Европе рекордно выросли. Они также определили страны с высоким уровнем жизни, где цены на жилье снизились.

Об этом говорится в исследованииEurostat.

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Как выросли цены на жилье в Европе

В целом специалисты обнаружили более 20 стран Европы, где возросла стоимость недвижимости.

Цены на жилье в Европе странах повысились следующим образом:

  • Эстония: +223%;
  • Венгрия: +207%;
  • Литва: +170%;
  • Латвия: +140%;
  • Чехия: +125%;
  • Австрия: +108%;
  • Люксембург: 101%.

В то же время в Италии стоимость жилья снизилась на 8%, а на Кипре — на 1,2%.

Цены на жилье в Европе в 2024 году
Как изменились цены на покупку и аренду жилья в Европе? Источник: Eurostat

Как изменились цены на аренду квартир

Арендная плата за квартиру выросла в 26 странах Европейского Союза. Наибольшее повышение зафиксировано в Эстонии (201%), Литве (174%) и Ирландии (104%). Единственная страна, где арендная плата снизилась — Греция, где цены упали на 19%.

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы стали меньше покупать квартиры в новостройках, переходя на вторичный рынок. Особую популярность приобретают однокомнатные квартиры.

Мы также рассказывали о ценах на квартиры в Украине и Польше. Известно, в какой стране выгоднее покупать жилье.

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