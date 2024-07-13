Житло в Польщі та в Україні — де кращі ціни на квартири

Ціни на квартири в Польщі та в Україні — де вигідніше купувати житло
Після початку повномасштабної війни багато українців евакуювалися до Польщі, де почали досліджувати місцевий ринок нерухомості. Взагалі, критерії оцінки вартості житла в Польщі подібні до українських.
Про це розповіли керівниця Європейського напряму Ribas Hotels Group Анастасія Губанова та директор з розвитку "Креатор-Буд" Дмитро Струк в коментарі РБК-Україна.
Ціни на квартири у Польщі
За словами Губанової, ціна на квартири в Польщі визначається різними чинниками, такими як розташування, площа, тип будівлі та стан нерухомості.
"Середня вартість квадратного метра в Польщі зараз коливається від 7 000 до 12 000 злотих (приблизно 73 000-124 000 гривень — Ред.) залежно від міста. Наприклад, у Варшаві ціни найвищі, а в менших містах або сільській місцевості можуть бути значно нижчими", — сказала експертка.
Де вигідніше купити квартиру
Вона вважає, що вибір між Польщею та Україною для придбання житла залежить від індивідуальних потреб і можливостей покупця.
Основні фактори, які слід врахувати:
- Економічна стабільність: економіка Польщі стабільніша, що зменшує інвестиційні ризики.
- Правова безпека: у Польщі прозоріша правова система, що робить процес покупки нерухомості менш ризикованим.
- Якість життя: Польща забезпечує вищий рівень життя завдяки кращій інфраструктурі, медицині та освіті.
- Перспективи зростання цін: нерухомість в Україні може мати значний потенціал для зростання вартості в майбутньому.
"Але це відносно квартир, а дохідна нерухомість значно вище, і ціна залежить від інфраструктури та локації", — наголошує Губанова.
Струк додав, що порівняння проектів у Києві та Катовіце показує різні умови на ринку нерухомості. У Києві апартаменти в центрі міста без ремонту, площею від 50 квадратних метрів, коштують від 3 900 доларів за квадратний метр. У Катовіце апартаменти біля парку з ремонтом, площею від 18 квадратних метрів, коштують від 3 600 євро.
Він вважає, що купувати нерухомість у Польщі може бути вигідніше, але все залежить від того, з чим саме порівнювати.
Що ще варто знати
Нагадаємо, а вторинному ринку нерухомості Києва існує широкий вибір пропозицій. Проте ціни на квартири можуть значно варіюватися в залежності від конкретного району столиці, проте мінімальна середня ціна на однокімнатні квартири в Києві становить 41 900 доларів.
Ми також писали, що українці стали менше купувати квартири в новобудовах, переходячи на вторинний ринок. Особливу популярність набувають однокімнатні квартири.
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