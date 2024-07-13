Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Ціни на квартири в Польщі та в Україні — де вигідніше купувати житло arrow

Ціни на квартири в Польщі та в Україні — де вигідніше купувати житло

13 липня 2024 15:00
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Житло в Польщі та в Україні — де кращі ціни на квартири
Багатоповерхівки у Варшаві. Фото: Booking
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Після початку повномасштабної війни багато українців евакуювалися до Польщі, де почали досліджувати місцевий ринок нерухомості. Взагалі, критерії оцінки вартості житла в Польщі подібні до українських.

Про це розповіли керівниця Європейського напряму Ribas Hotels Group Анастасія Губанова та директор з розвитку "Креатор-Буд" Дмитро Струк в коментарі РБК-Україна.

Читайте також:

Ціни на квартири у Польщі

За словами Губанової, ціна на квартири в Польщі визначається різними чинниками, такими як розташування, площа, тип будівлі та стан нерухомості.

"Середня вартість квадратного метра в Польщі зараз коливається від 7 000 до 12 000 злотих (приблизно 73 000-124 000 гривень — Ред.) залежно від міста. Наприклад, у Варшаві ціни найвищі, а в менших містах або сільській місцевості можуть бути значно нижчими", — сказала експертка.

Де вигідніше купити квартиру

Вона вважає, що вибір між Польщею та Україною для придбання житла залежить від індивідуальних потреб і можливостей покупця.

Основні фактори, які слід врахувати:

  • Економічна стабільність: економіка Польщі стабільніша, що зменшує інвестиційні ризики.
  • Правова безпека: у Польщі прозоріша правова система, що робить процес покупки нерухомості менш ризикованим.
  • Якість життя: Польща забезпечує вищий рівень життя завдяки кращій інфраструктурі, медицині та освіті.
  • Перспективи зростання цін: нерухомість в Україні може мати значний потенціал для зростання вартості в майбутньому.

"Але це відносно квартир, а дохідна нерухомість значно вище, і ціна залежить від інфраструктури та локації", — наголошує Губанова.

Струк додав, що порівняння проектів у Києві та Катовіце показує різні умови на ринку нерухомості. У Києві апартаменти в центрі міста без ремонту, площею від 50 квадратних метрів, коштують від 3 900 доларів за квадратний метр. У Катовіце апартаменти біля парку з ремонтом, площею від 18 квадратних метрів, коштують від 3 600 євро.

Він вважає, що купувати нерухомість у Польщі може бути вигідніше, але все залежить від того, з чим саме порівнювати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, а вторинному ринку нерухомості Києва існує широкий вибір пропозицій. Проте ціни на квартири можуть значно варіюватися в залежності від конкретного району столиці, проте мінімальна середня ціна на однокімнатні квартири в Києві становить 41 900 доларів.

Ми також писали, що українці стали менше купувати квартири в новобудовах, переходячи на вторинний ринок. Особливу популярність набувають однокімнатні квартири.

Польща квартири нерухомість ціни на квартири гроші житло купити квартиру квартира

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня