Ціни на зернові в Україні станом на 2 лютого 2024 року — скільки коштує соя

Комбайн на полі сої. Фото: latifundist.com

Світовий ринок сої вражає динамічними коливаннями цін, підштовхуючи аграрний сектор до стратегічних рішень. Глобальні фактори, такі як зміни клімату та економічні турбуленції, налаштовують гравців на нові реалії ринку сої, що вимагає пристальної уваги та аналізу.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 2 лютого 2024 року.

Читайте також:

Станом на 2 лютого середня ціна на сою в Україні становить 17 050 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 2 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

Вартість сої упродовж останніх днів знизилася майже на 100 гривень. Так, у понеділок, 29 січня, тонна сої коштувала 17 166 грн, а у вівторок, 30 січня, середня вартість тонни сої становила 17 157 грн. У середу, 31 січня, ціна на цю зернову культуру знизилася до 17 064 грн, але протрималася на цьому рівні лише два дні. Наступного дня, у четвер, 1 лютого, вартість на сою знову впала — до 17 050 грн за тонну. Така ціна на цю зернову культуру тримається і нині.

Як формуються ціни на сою

Вартість сої формується під впливом різноманітних факторів, які охоплюють усі етапи виробництва та споживання, а саме:

Погодні умови . Кліматичні умови мають величезний вплив на врожай сої. Спека, посуха або надмірна вологість можуть призвести до зменшення врожаю, що може підвищити ціни.

. Кліматичні умови мають величезний вплив на врожай сої. Спека, посуха або надмірна вологість можуть призвести до зменшення врожаю, що може підвищити ціни. Попит і пропозиція . Зміни в глобальному або регіональному попиті та пропозиції впливають на ціни. Збільшений попит або обмежена пропозиція може підвищити ціни.

. Зміни в глобальному або регіональному попиті та пропозиції впливають на ціни. Збільшений попит або обмежена пропозиція може підвищити ціни. Світові та регіональні торгівельні відносини . Зміни в торгівельних відносинах між країнами можуть вплинути на експорт та імпорт сої, що має безпосередній вплив на ціни.

. Зміни в торгівельних відносинах між країнами можуть вплинути на експорт та імпорт сої, що має безпосередній вплив на ціни. Макроекономічні тенденції . Зміни в світових економічних умовах, такі як валютні курси та інфляція, також можуть впливати на ціни на сою.

. Зміни в світових економічних умовах, такі як валютні курси та інфляція, також можуть впливати на ціни на сою. Технологічні інновації . Впровадження нових технологій у сільське господарство може збільшити врожайність і вплинути на ціни.

. Впровадження нових технологій у сільське господарство може збільшити врожайність і вплинути на ціни. Політичні рішення . Законодавчі рішення та політичні події в країнах-виробниках або споживачах можуть впливати на ціни на сою через регулювання експорту, субсидії та інші фактори.

. Законодавчі рішення та політичні події в країнах-виробниках або споживачах можуть впливати на ціни на сою через регулювання експорту, субсидії та інші фактори. Інфраструктура та транспорт. Ефективність та доступність інфраструктури для перевезення та зберігання сої також можуть впливати на ціни.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ячменю. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.