Цены на зерновые в Украине по состоянию на 2 февраля 2024 года.

Комбайн в поле сои. Фото: latifundist.com

Мировой рынок сои поражает динамическими колебаниями цен, подталкивая аграрный сектор к стратегическим решениям. Глобальные факторы, такие как изменения климата и экономические турбуленции, настраивают игроков на новые реалии рынка сои, что требует тщательного внимания и анализа.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 2 февраля 2024 года.

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По состоянию на 2 февраля средняя цена на сою в Украине составляет 17 050 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 2 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

Стоимость сои за последние дни снизилась почти на 100 гривен. Так, в понедельник, 29 января, тонна сои стоила 17 166 грн, а во вторник, 30 января, средняя стоимость тонны сои составила 17 157 грн. В среду, 31 января, цена на эту зерновую культуру снизилась до 17 064 грн, но продержалась на этом уровне всего два дня. На следующий день, в четверг, 1 февраля, стоимость на сою снова упала — до 17 050 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.

Как формируются цены на сою

Стоимость сои формируется под влиянием различных факторов, охватывающих все этапы производства и потребления, а именно:

Погодные условия . Климатические условия оказывают огромное влияние на урожай сои. Жара, засуха или чрезмерная влажность может привести к уменьшению урожая, что может поднять цены.

. Климатические условия оказывают огромное влияние на урожай сои. Жара, засуха или чрезмерная влажность может привести к уменьшению урожая, что может поднять цены. Спрос и предложение . Изменения глобального или регионального спроса и предложения влияют на цены. Возросший спрос или ограниченное предложение может поднять цены, а наоборот.

. Изменения глобального или регионального спроса и предложения влияют на цены. Возросший спрос или ограниченное предложение может поднять цены, а наоборот. Мировые и региональные торговые отношения . Изменения в торговых отношениях между странами могут повлиять на экспорт и импорт сои, что оказывает непосредственное влияние на цены.

. Изменения в торговых отношениях между странами могут повлиять на экспорт и импорт сои, что оказывает непосредственное влияние на цены. Макроэкономические тенденции . Изменения в мировых экономических условиях, такие как валютные курсы и инфляция также могут влиять на цены на сою.

. Изменения в мировых экономических условиях, такие как валютные курсы и инфляция также могут влиять на цены на сою. Технологические инновации . Внедрение новых технологий в сельское хозяйство может увеличить урожайность и повлиять на цены.

. Внедрение новых технологий в сельское хозяйство может увеличить урожайность и повлиять на цены. Политические решения . Законодательные решения и политические события в странах-производителях или потребителях могут влиять на цены на сою из-за регулирования экспорта, субсидии и других факторов.

. Законодательные решения и политические события в странах-производителях или потребителях могут влиять на цены на сою из-за регулирования экспорта, субсидии и других факторов. Инфраструктура и транспорт. Эффективность и доступность инфраструктуры для перевозки и хранения сои могут также влиять на цены.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит подсолнечник и кукуруза. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя. Кроме этого, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.