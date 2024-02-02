Цены на зерновые в Украине по состоянию на 2 февраля 2024 года.

Цены на зерно в Украине — сколько стоит соя в начале февраля
Мировой рынок сои поражает динамическими колебаниями цен, подталкивая аграрный сектор к стратегическим решениям. Глобальные факторы, такие как изменения климата и экономические турбуленции, настраивают игроков на новые реалии рынка сои, что требует тщательного внимания и анализа.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 2 февраля 2024 года.
По состоянию на 2 февраля средняя цена на сою в Украине составляет 17 050 грн за тонну вместе с НДС.
Стоимость сои за последние дни снизилась почти на 100 гривен. Так, в понедельник, 29 января, тонна сои стоила 17 166 грн, а во вторник, 30 января, средняя стоимость тонны сои составила 17 157 грн. В среду, 31 января, цена на эту зерновую культуру снизилась до 17 064 грн, но продержалась на этом уровне всего два дня. На следующий день, в четверг, 1 февраля, стоимость на сою снова упала — до 17 050 грн за тонну. Такая цена на эту зерновую культуру держится и сейчас.
Как формируются цены на сою
Стоимость сои формируется под влиянием различных факторов, охватывающих все этапы производства и потребления, а именно:
- Погодные условия. Климатические условия оказывают огромное влияние на урожай сои. Жара, засуха или чрезмерная влажность может привести к уменьшению урожая, что может поднять цены.
- Спрос и предложение. Изменения глобального или регионального спроса и предложения влияют на цены. Возросший спрос или ограниченное предложение может поднять цены, а наоборот.
- Мировые и региональные торговые отношения. Изменения в торговых отношениях между странами могут повлиять на экспорт и импорт сои, что оказывает непосредственное влияние на цены.
- Макроэкономические тенденции. Изменения в мировых экономических условиях, такие как валютные курсы и инфляция также могут влиять на цены на сою.
- Технологические инновации. Внедрение новых технологий в сельское хозяйство может увеличить урожайность и повлиять на цены.
- Политические решения. Законодательные решения и политические события в странах-производителях или потребителях могут влиять на цены на сою из-за регулирования экспорта, субсидии и других факторов.
- Инфраструктура и транспорт. Эффективность и доступность инфраструктуры для перевозки и хранения сои могут также влиять на цены.
Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит подсолнечник и кукуруза. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна ячменя. Кроме этого, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.
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