Ціни на зернові в Україні станом на 5 лютого 2024 — скільки коштує кукурудза

Збирання кукурудзи. Фото: centreagricole.ca

За попередніми даними у січні 2024 року обсяг перевезень зернових вантажів залізницею сягнув 3 млн 935 тис. тонн. Це найкращий показник з початку повномасштабного вторгнення. За останні чотири роки згаданий показник було перевищено лише у листопаді 2021 року та у січні 2022 року.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 5 лютого 2024 року.

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Станом на 5 лютого середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 241 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 5 лютого 2024 року. Фото: tripoli.land

Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу майже не змінилася. Так, у понеділок, 29 січня, та у вівторок, 30 січня, середня вартість тонни кукурудзи становила 5 293 грн. Далі ціна на кукурудзу в Україні трохи зросла — до 5 247 грн за тонну у середу, 31 січня. Це становило тижневий максимум. Далі вартість кукурудзи впала — у четвер, 1 лютого, вартість кукурудзи становила до 5 239 грн, а у п'ятницю, 2 лютого, зросла до 5 240 грн за тонну. На вихідних — у суботу, 3 лютого, та у неділю, 4 лютого, ціна тонни кукурудзи становила 5 241 гривень. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни ціни на кукурудзу. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Ціни на кукурудзу в Україні формуються з урахуванням кількох ключових факторів. А саме:

Внутрішні фактори:

Урожай. Якщо урожай кукурудзи великий, ціни можуть знизитися, а якщо низький — можуть піднятися.

Якщо урожай кукурудзи великий, ціни можуть знизитися, а якщо низький — можуть піднятися. Попит в Україні. Як багато людей та компаній використовують кукурудзу на місці.

Світові фактори:

Ціни на світовому ринку. Якщо великі країни, такі як США чи Бразилія, вирощують багато кукурудзи, це може вплинути на світові ціни.

Якщо великі країни, такі як США чи Бразилія, вирощують багато кукурудзи, це може вплинути на світові ціни. Погодні умови. Якщо в інших країнах погода дуже погана, це може зменшити їх виробництво, збільшити попит і, відповідно, підняти ціни.

Інші впливи:

Економічні та політичні зміни. Зміни в економіці або політиці, такі як зміни в обмінних курсах чи податках, також можуть впливати на ціни.

Це динамічна ситуація, і ціни можуть змінюватися в залежності від різних обставин.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця та соняшник. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.