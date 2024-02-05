Ціни на зернові в Україні станом на 5 лютого 2024 — скільки коштує кукурудза

Ціни на зерно в Україні — скільки коштує кукурудза у лютому
За попередніми даними у січні 2024 року обсяг перевезень зернових вантажів залізницею сягнув 3 млн 935 тис. тонн. Це найкращий показник з початку повномасштабного вторгнення. За останні чотири роки згаданий показник було перевищено лише у листопаді 2021 року та у січні 2022 року.
Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 5 лютого 2024 року.
Станом на 5 лютого середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 241 грн за тонну разом з ПДВ.
Упродовж останнього тижня ціна на кукурудзу майже не змінилася. Так, у понеділок, 29 січня, та у вівторок, 30 січня, середня вартість тонни кукурудзи становила 5 293 грн. Далі ціна на кукурудзу в Україні трохи зросла — до 5 247 грн за тонну у середу, 31 січня. Це становило тижневий максимум. Далі вартість кукурудзи впала — у четвер, 1 лютого, вартість кукурудзи становила до 5 239 грн, а у п'ятницю, 2 лютого, зросла до 5 240 грн за тонну. На вихідних — у суботу, 3 лютого, та у неділю, 4 лютого, ціна тонни кукурудзи становила 5 241 гривень. Така вартість цієї зернової культури тримається і сьогодні.
Як формуються ціни на кукурудзу в Україні
Ціни на кукурудзу в Україні формуються з урахуванням кількох ключових факторів. А саме:
Внутрішні фактори:
- Урожай. Якщо урожай кукурудзи великий, ціни можуть знизитися, а якщо низький — можуть піднятися.
- Попит в Україні. Як багато людей та компаній використовують кукурудзу на місці.
Світові фактори:
- Ціни на світовому ринку. Якщо великі країни, такі як США чи Бразилія, вирощують багато кукурудзи, це може вплинути на світові ціни.
- Погодні умови. Якщо в інших країнах погода дуже погана, це може зменшити їх виробництво, збільшити попит і, відповідно, підняти ціни.
Інші впливи:
- Економічні та політичні зміни. Зміни в економіці або політиці, такі як зміни в обмінних курсах чи податках, також можуть впливати на ціни.
Це динамічна ситуація, і ціни можуть змінюватися в залежності від різних обставин.
Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують пшениця та соняшник. Також ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Крім того, проаналізували, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.
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