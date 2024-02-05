Цены на зерновые в Украине по состоянию на 5 февраля 2024 года — сколько стоит кукуруза

Цены на зерно в Украине — сколько стоит кукуруза в феврале
По предварительным данным в январе 2024 года объем перевозок зерновых грузов по железной дороге достиг 3 млн 935 тыс. тонн. Это самый лучший показатель с начала полномасштабного вторжения. За последние четыре года этот показатель был превышен только в ноябре 2021 года и в январе 2022 года.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 5 февраля 2024 года.
По состоянию на 5 февраля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 241 грн за тонну вместе с НДС.
За последнюю неделю цена на кукурузу почти не изменилась. Так, в понедельник, 29 января, и во вторник, 30 января, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5293 грн. Далее цена на кукурузу в Украине немного выросла — до 5 247 грн за тонну в среду, 31 января. Это составляло недельный максимум. Далее стоимость кукурузы упала — в четверг, 1 февраля, стоимость кукурузы составляла до 5 239 грн, а в пятницу, 2 февраля, выросла до 5 240 грн за тонну. На выходных — в субботу, 3 февраля, и в воскресенье, 4 февраля, цена тонны кукурузы составляла 5 241 гривен. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.
Как формируются цены на кукурузу в Украине
Цены на кукурузу в Украине формируются с учетом нескольких ключевых факторов. А именно:
Внутренние факторы:
- Урожай. Если урожай кукурузы велик, цены могут снизиться, а если низкий – могут подняться.
- Спрос в Украине. Как многие люди и компании используют кукурузу на месте.
Мировые факторы:
- Цены на мировом рынке. Если крупные страны, такие как США или Бразилия, выращивают многие кукурузы, это может повлиять на мировые цены.
- Погодные условия. Если в других странах погода очень плохая, это может снизить их производство, увеличить спрос и, соответственно, поднять цены.
Другие воздействия:
- Экономические и политические перемены. Изменения в экономике или политике, такие как изменения в обменных курсах или налогах, могут также влиять на цены.
Это динамичная ситуация, и цены могут изменяться в зависимости от разных обстоятельств.
Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница и подсолнечник. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.
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