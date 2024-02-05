Цены на зерновые в Украине по состоянию на 5 февраля 2024 года — сколько стоит кукуруза

Уборка кукурузы. Фото: centreagricole.ca

По предварительным данным в январе 2024 года объем перевозок зерновых грузов по железной дороге достиг 3 млн 935 тыс. тонн. Это самый лучший показатель с начала полномасштабного вторжения. За последние четыре года этот показатель был превышен только в ноябре 2021 года и в январе 2022 года.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 5 февраля 2024 года.

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По состоянию на 5 февраля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 241 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 5 февраля 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю цена на кукурузу почти не изменилась. Так, в понедельник, 29 января, и во вторник, 30 января, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5293 грн. Далее цена на кукурузу в Украине немного выросла — до 5 247 грн за тонну в среду, 31 января. Это составляло недельный максимум. Далее стоимость кукурузы упала — в четверг, 1 февраля, стоимость кукурузы составляла до 5 239 грн, а в пятницу, 2 февраля, выросла до 5 240 грн за тонну. На выходных — в субботу, 3 февраля, и в воскресенье, 4 февраля, цена тонны кукурузы составляла 5 241 гривен. Такая стоимость этой зерновой культуры придерживается и сегодня.

Недельная динамика изменения цены на кукурузу. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цены на кукурузу в Украине формируются с учетом нескольких ключевых факторов. А именно:

Внутренние факторы:

Урожай. Если урожай кукурузы велик, цены могут снизиться, а если низкий – могут подняться.

Если урожай кукурузы велик, цены могут снизиться, а если низкий – могут подняться. Спрос в Украине. Как многие люди и компании используют кукурузу на месте.

Мировые факторы:

Цены на мировом рынке. Если крупные страны, такие как США или Бразилия, выращивают многие кукурузы, это может повлиять на мировые цены.

Если крупные страны, такие как США или Бразилия, выращивают многие кукурузы, это может повлиять на мировые цены. Погодные условия. Если в других странах погода очень плохая, это может снизить их производство, увеличить спрос и, соответственно, поднять цены.

Другие воздействия:

Экономические и политические перемены. Изменения в экономике или политике, такие как изменения в обменных курсах или налогах, могут также влиять на цены.

Это динамичная ситуация, и цены могут изменяться в зависимости от разных обстоятельств.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят пшеница и подсолнечник. Также мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя. Кроме того, проанализировали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.