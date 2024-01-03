Цены на зерновые в Украине по состоянию на 3 января 2024 года

Уборка ячменя. Фото: usnews.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Экспорт ячменя из Украины в прошлом году столкнулся со значительными трудностями из-за вторжения России и блокады на некоторых участках западной границы. До начала войны Украина занимала одну из лидирующих позиций среди ведущих поставщиков зерна в мире. Однако постоянные обстрелы украинских портов со стороны России значительно усложнили экспорт зерна морским транспортом. Впрочем, новый украинский морской коридор, который заработал уже без участия России, показывает довольно неплохие результаты. Глава Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" Юрий Литвин сообщил, что за полгода работы украинского морского коридора было экспортировано более 10 миллионов тонн грузов. Литвин отметил, что за это время более 300 судов отправились из украинских портов Большой Одессы. Основной объем их грузов включает в себя аграрную продукцию, в том числе зерно, растительное масло и масличные культуры.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 3 января 2024 года.

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По состоянию на 3 января средняя цена на ячмень в Украине составляет 4550 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине по состоянию на 3 января 2024 года. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни упала более чем на 50 грн. Так, во вторник, 26 декабря, средняя стоимость тонны ячменя составила 4 550 грн и к пятнице, 29 декабря, выросла до своего недельного максимума — 4 620 грн. Впоследствии цена на ячмень начала падать. В субботу, 30 декабря, она опустилась до 4 582 грн за тонну, а в понедельник, 1 января, упала до своего недельного минимума — 4 998 грн за тонну. На таком уровне она остается и сегодня

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине

Цены на ячмень в Украине определяются множеством факторов, включая глобальное предложение, сезонные колебания, особенности логистики, географию перевозок, расход семян, данные по переработке и другие аспекты. Критерии качества, такие как стандартизация, таможенное регулирование и сертификация продукции, влияют на спрос на зерновые культуры.

Сезонные изменения и динамика потребительских секторов оказывают влияние на внутренний рынок. Формирование цен на ячмень зависит от потребителей и эффективности мировых дистрибуционных каналов.

Проблемы с поставкой партий ячменя могут возникнуть из-за транспортных несогласованностей, что приводит к задержкам в экспорте зерновых грузов. К сожалению, российское вторжение в Украину играет ключевую роль в формировании цен на зерно в стране. Несмотря на то, что Украина продолжает быть в лидерах мировых поставщиков ячменя, военные действия оказывают существенное влияние на объемы производства и экспорта этой культуры.

Мы изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоят подсолнечник и кукуруза. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и пшеницы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.