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Ціни на зерно в Україні — скільки коштує пшениця в кінці грудня

27 грудня 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 27 грудня 2023
Комбайни у полі пшениці. Фото: deere.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Україна, як один із провідних світових експортерів зерна, зіткнулася із серйозними труднощами через війну з Росією. Блокада українських портів на Чорному морі призвела до того, що 90% українських зернових не можуть експортуватись звичними маршрутами. Українським аграріям доводиться використовувати більш складні та дорогі маршрути, такі як експорт через Дунай або залізницею через західний кордон. Ось тільки обидва альтернативні маршрути мають обмежену пропускну спроможність і вимагають додаткових інфраструктурних інвестицій.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 27 грудня.

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Станом на 27 грудня середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 404 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціни на зернові в Україні станом на 27 грудня 2023
Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 27 грудня. Фото: tripoli.land

Ціна на пшеницю упродовж останніх днів трохи впала. Так, у вівторок, 19 грудня, одна тонна пшениці оцінювалась у 5 374 грн, а вже у наступні дні — у середу, 20 грудня, та четвер, 21 грудня, — ціна на пшеницю піднялась до 5 405 грн за тонну. У субботу, 24 грудня, ціна пшениці сягнула свобого тижневого максимуму у 5 459 грн за тонну. На такому рівні вартість цієї зернової культури протрималась до вівторка, 26 грудня, коли впала до 5 404 грн за тонну.

Ціни на зернові в Україні станом на 27 грудня 2023
Тижнева динаміка зміни ціни на пшеницю. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Експорт зернових вимагає ретельної підготовки та обліку різних факторів, що впливають на формування цін. На жаль, поточні тенденції цін на пшеницю тісно пов'язані з ключовим фактором — війною з Росією, що обмежує можливості України щодо експорту зернових.

Крім того, існують інші фактори ціноутворення, такі як рівень урожайності, якість та обсяг врожаю. Зменшення врожайності може призвести до підвищення цін через брак продукції. Несприятливі погодні умови можуть негативно зашкодити врожаю, що, своєю чергою, позначається на динаміці цін. Конкуренція з іншими експортерами може впливати на вартість зернових, особливо в період урожайного сезону, коли пропозиція на ринку значно збільшується.

Аграрний сектор також піддається впливу глобальних тенденцій, таких як зростання населення, військові конфлікти або катастрофи, що також відбивається на динаміці попиту та пропозиції на світовому ринку зерна. Усі ці чинники взаємодіють, формуючи загальну картину світового ринку зерна.

Важливо відзначити, що Україна, незважаючи на другий рік воєнних дій із Росією, продовжує залишатися одним із провідних світових виробників та експортерів зерна.

Ми вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують соняшник та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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