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Цены на зерно в Украине — сколько стоит ячмень в начале июня

1 июня 2024 06:30
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Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 1 июня 2024 года — сколько стоит ячмень
Комбайны в поле. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В начале июня цены на ячмень остаются стабильными, что обусловлено сбалансированным предложением на рынке и отсутствием значительных внешних факторов. Специалисты отмечают, что сложившаяся ситуация на рынке зерна способствует прогнозированности цен для аграриев и покупателей.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 1 июня 2024 года.

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По состоянию на 1 июня средняя цена на ячмень в Украине составляет 5 773 грн за тонну вместе с НДС.

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Средняя цена на ячмень в Украине на 1 июня 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на ячмень в Украине за последнюю неделю поменялась. Так, с субботы, 25 мая, до понедельника, 27 мая, стоимость ячменя составила 5 673 грн за тонну, а во вторник, 28 мая, выросла до 5 679 грн за тонну. В среду, 29 мая, тонна ячменя стоила 5842 грн, а в четверг, 30 мая, — 5 844 грн. Однако, в пятницу, 31 мая, стоимость ячменя снизилась до 5 773 грн за тонну. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

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Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор понес значительные убытки в результате российского вторжения. Эти потери включают обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые финансовые потери, блокировку портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражу зерна российскими силами.

"У нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит потому, что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и подсолнечника.

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