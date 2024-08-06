Тарифы на воду в ЕС — в одной из стран еврозоны готовят радикальные изменения

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush

В Польше намерены реализовать "революционный" подход по установлению тарифов на водоснабжение с целью поощрения экономии. Цену хотят сделать разной, в зависимости от объема потребления.

Такие намерения анонсировал заместитель главы Министерства инфраструктуры Пшемислав Коперский в интервью Polskie Radio.

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Подробнее о новых тарифах на воду

Как отметил чиновник, новая система платы за воду, которую планируют внедрить польские власти, заключается в том, что первый кубический метр будет стоить символически один злотый (в пересчете около 10 гривен). Второй и третий тоже будут недорогими, а с каждым последующим сумма будет расти.

Коперский отметил, что первая тысяча литров за один злотый станет гарантией доступа к бесплатной питьевой воде для каждого поляка.

"Во-вторых, мы хотим поощрить поляков коллективно использовать водопроводную воду. Сейчас у нас очень хорошая вода с очень высокими показателями", — пояснил замминистра.

Cчитается, что водопроводная вода более экологична против бутылированной, ведь не требует утилизации большого объема пластиковых бутылок.

Одновременно поляков будут стимулировать экономить воду из-за повышения тарифов, начиная с четвертого кубического метра.

Такую инициативу намерены подготовить и подать на рассмотрение Сейма до конца осени текущего года.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (газ, отопление и горячую воду) в связи со сложным состоянием в энергетике и госбюджете. Национальный банк в новом прогнозе очертил сроки, когда начнется корректировка цен.

Также мы писали, что с августа 2024 года украинцы получат жилищные субсидии на неотапливаемый сезон в повышенном размере в связи с ростом некоторых тарифов. Для всех получателей пересчитают новый размер автоматически.