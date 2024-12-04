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Цены на украинские продукты выше, чем на импортные — причины

4 декабря 2024 17:25
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Отечественный сыр стремительно растет в цене — почему украинские продукты дороже импортных
Продажа сыра. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Украинские сыровары продолжают повышать цены на свою продукцию. Это связано с постоянным ростом стоимости сырого молока.

Об этом сообщает компания "ИНФАГРО" , специализирующаяся на исследованиях и анализах рынка молока Украины и мира.

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Эксперты отмечают, что в декабре ведущие производители планируют поднять цены на сыры на 10%. В то же время, они подчеркивают, что крупные торговые сети занимают жесткую позицию и неохотно идут на уступки поставщикам.

"Поэтому сырзаводам придется еще некоторое время аккумулировать убытки, ведь сырье уже подорожало более чем на 40%", — объяснили эксперты.

Также сказано, что для праздничного стола украинцы вряд ли могут найти качественный сыр дешевле 400 грн за килограмм.

Аналитики считают, что спрос на сыр не исчезнет, но объемы покупок будут меньше. Стоимость импорта европейских сыров значительно ниже себестоимости отечественных продуктов, что дает европейским поставщикам преимущество. Это, вероятно, приведет к тому, что на праздники часть украинского рынка будет заполнена европейскими сырами, оставляя меньше места для отечественных производителей.

"Разница в цене с украинским "голландским" сыром настолько поразительна, что сети не могут этим не воспользоваться и завезут больше импортного товара", — резюмировала компания "ИНФАГРО".

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году цена на борщовый набор претерпела значительное повышение. Овощи, обычно отличающиеся доступной стоимостью, показали рекордный рост цен. Это объясняется не только проблемами с урожаем, но и рядом экономических факторов, которые привели к удорожанию картофеля, моркови и лука.

Также мы писали, что, выбирая блюда для праздничного стола на Рождество и Новый год, украинцы учитывают цены на продукты питания. Поскольку в конце декабря товары традиционно дорожают, хозяйки ищут способы сэкономить. Анализируя цены в супермаркетах, можно найти экономичные варианты продуктов, из которых получится приготовить все привычные праздничные блюда.

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