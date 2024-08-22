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Ціни на таксі можуть зрости на 10% — яка причина

22 серпня 2024 14:08
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
В Україні може здорожчати таксі — експерт пояснив причини
Жінка біля таксі. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Міністерство фінансів України має намір ввести нові норми для регулювання роботи та оподаткування онлайн-сервісів, зокрема таксі. Йдеться про чітке визначення онлайн-платформ, запровадження нових вимог до звітування та підвищення податків, що може призвести до подорожчання послуг. Проте кардинальних змін у законодавстві може й не статися.

Про це розповів експерт з питань інфраструктури Владислав Притоманов в етері Громадського радіо.

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Детальніше про оподаткування онлайн-сервісів

Зазначено, що це реформа не лише для таксі та служб доставки, а загальноєвропейська ініціатива, що охоплює всі онлайн-платформи, де можна продавати товари або послуги. Під дію реформи підпадають не лише Uber, Bolt, Uklon і Glovo, а й такі гіганти, як Amazon, eBay та Aliexpress. Нещодавно вступила в силу зміна директиви про оподаткування в ЄС, яка встановила, що таке цифрова платформа і як вона повинна звітувати про доходи та операції, що на ній відбуваються.

Як пояснює Притоманов, у рамках реформи Україна також повинна запровадити визначення, що таке оператор цифрової платформи, які існують види таких операторів, які їхні функції та як вони повинні звітувати перед державою. Надалі Україна обмінюватиметься цією інформацією з Євросоюзом. Хоча такі кроки не є обов’язковими для вступу до ЄС, за словами експерта, вони сприятимуть нашому зближенню.

Він додав, що на сьогодні оподаткування таксі здійснюється через фізичних осіб-підприємців (ФОП) або через сплату податків водієм як фізичною особою, яка не є підприємцем.

"Таксисти, які купують ліцензію, працюють як ФОП. Але якщо в Дії відкрити реєстр ліцензій, то він дуже давно оновлюється, і їх там всього десять тисяч. У моєму дослідженні кількіть водіїв таксі в Україні була близько 220 тисяч", — пояснив Притоманов.

Як зміняться ціни на таксі

Експерт припустив, що можливо, якщо податок підвищиться на 6%, ціни зростуть максимум на 10%. Конкуренція між водіями надзвичайно висока, і платформи більше борються за залучення водіїв, ніж за клієнті

Водночас Притоманов вважає, що нові правила можуть залишитися неухваленими. За його словами, масштабна реформа оподаткування обговорюється вже багато років, але суттєвих зрушень досі не відбулося.

"Зараз, коли податкова система не працює, це спроба сказати, що щось взагалі робиться. Я вважаю, що такі зміни не пройдуть і будуть розкритиковані. Вони можуть лише запровадити базове законодавство про те, що таке цифровий оператор, і накласти на нього якусь регуляцію щодо звітування, але не більше", — додав він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, уряд планує зобов’язати операторів цифрових платформ, таких як онлайн-сервіси таксі, оренди нерухомості, маркет-плейси та застосунки для продажу товарів і послуг, збирати інформацію про користувачів. Вони повинні подавати звіт до Державної податкової служби про доходи, отримані користувачами від продажу товарів або надання послуг через ці платформи.

Ми також писали, що 21 квітня у Верховній Раді Україні провалили голосування за блокуючі постанови проти підвищення акцизів на пальне. Відповідно, підвищені акцизи на паливо почнуть діяти з 1 вересня 2024 року.

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14:08 Ціни на таксі можуть зрости на 10% — яка причина

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Окупована Нова Каховка потерпає від масштабних пожеж — що відбувається в місті - 80x80

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