В Украине может подорожать такси — эксперт объяснил причины

Женщина возле такси. Фото: УНІАН

Министерство финансов Украины намерено ввести новые нормы для регулирования работы и налогообложения онлайн-сервисов, в частности, такси. Речь идет о четком определении онлайн-платформ, введении новых требований к отчетности и повышении налогов, что может привести к удорожанию услуг. Однако кардинальных изменений в законодательстве может и не произойти.

Об этом рассказал эксперт по инфраструктуре Владислав Притоманов в эфире Общественного радио.

Читайте также:

Детальнее о налогообложении онлайн-сервисов

Отмечено, что это реформа не только для такси и служб доставки, но и общеевропейская инициатива, охватывающая все онлайн-платформы, где можно продавать товары или услуги. Реформы подвергаются не только Uber, Bolt, Uklon и Glovo, но и такие гиганты, как Amazon, eBay и Aliexpress. Недавно вступило в силу изменение директивы о налогообложении в ЕС, которая установила, что такое цифровая платформа и как она должна отчитываться о происходящих на ней доходах и операциях.

Как поясняет Притоманов, в рамках реформы Украина также должна ввести определение, что такое оператор цифровой платформы, какие виды таких операторов, какие их функции и как они должны отчитываться перед государством. В дальнейшем Украина будет обмениваться этой информацией с Евросоюзом. Хотя такие шаги не являются обязательными для вступления в ЕС, по словам эксперта, они будут способствовать нашему сближению.

Он добавил, что на сегодняшний день налогообложение такси осуществляется через физических лиц-предпринимателей (ФЛП) или через уплату налогов водителем как физическим лицом, не являющимся предпринимателем.

"Таксисты, покупающие лицензию, работают как ФЛП. Но если в Действии открыть реестр лицензий, то он очень давно обновляется, и их там всего десять тысяч. В моем исследовании несколько водителей такси в Украине было около 220 тысяч", — пояснил Притоманов.

Как изменятся цены на такси

Эксперт предположил, что, возможно, если налог повысится на 6%, цены вырастут максимум на 10%. Конкуренция между водителями чрезвычайно высока, и платформы больше борются за привлечение водителей, чем за клиенты.

Притоманов считает, что новые правила могут остаться непринятыми. По его словам, масштабная реформа налогообложения обсуждается уже много лет, но существенных сдвигов до сих пор не произошло.

"Сейчас когда налоговая система не работает, это попытка сказать, что что-то вообще делается. Я считаю, что такие изменения не пройдут и будут раскритикованы. Они могут лишь ввести базовое законодательство о том, что такое цифровой оператор, и наложить на него какую-то регуляцию по поводу отчетности, но не больше", — добавил он.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство планирует обязать операторов цифровых платформ, таких как онлайн-сервисы такси, аренды недвижимости, маркет-плейсы и приложения для продажи товаров и услуг, собирать информацию о пользователях. Они должны представлять отчет в Государственную налоговую службу о доходах, полученных пользователями от продажи товаров или предоставления услуг через эти платформы.

Мы также писали, что 21 апреля в Верховной Раде Украины провалили голосование за блокирующие постановления против повышения акцизов на горючее. Соответственно повышенные акцизы на топливо начнут действовать с 1 сентября 2024 года.