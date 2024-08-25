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Цены на подсолнечник в Украине — сколько стоит 1 тонна зерна в августе

25 августа 2024 06:30
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на зерновые в Украине на 25 августа 2024 года
Уборка урожая. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Цены на подсолнечник в Украине за последнюю неделю остались почти без изменений, хотя наблюдались незначительные колебания. Главными факторами, повлиявшими на стабильность рынка, стали сезонный спрос на сырье и ограниченные возможности экспорта из-за блокирования портов.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит подсолнечник на 25 августа 2024 года.

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По состоянию на 25 августа средняя цена подсолнечника в Украине составляет 18 795 грн за тонну вместе с НДС.

Сколько стоит подсолнечник в Украине 25 августа 2024 года
Средняя цена на подсолнечник в Украине на 25 августа 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена подсолнечника за последние дни почти не изменилась. С четверга, 15 августа, до понедельника, 19 августа стоимость этой зерновой культуры держалась на стабильном уровне — 18 788 грн за тонну. Во вторник, 20 августа, тонна подсолнечника стоила уже 18 801 грн, а в среду, 21 августа, — 18 739 грн. В четверг, 22 августа, стоимость подсолнечника составила 18 758 грн за тонну, а в пятницу, 23 августа, — 18 768 грн за тонну. В субботу, 24 августа, подсолнечник стоил уже 18 795 грн за тонну. Такая средняя цена этой зерновой культуры зафиксирована и сегодня.

Как изменились цены на подсолнечник за неделю
Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с Россией повлияла на экспорт зерновых

Экономист Андрей Новак отмечает, что вторжение России нанесло значительные удары по аграрному сектору Украины. Среди основных убытков он выделяет обстрелы сельскохозяйственных угодий, потерю активов, блокировку портов, разрушение портовой инфраструктуры и похищение зерна российскими военными.

"Россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — добавил эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит на украинском рынке зерна и какие в августе цены на пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои, ячменя и кукурузы.

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