ЄС знизив граничну ціну на російську нафту

Ціни на російську нафту в Європі знов знизились — який ліміт
Європейський Союз ухвалив чергове рішення щодо обмеження доходів Росії від експорту нафти. Граничну ціну, за якою російську нафту дозволено купляти всередині ЄС, знову зменшили.
Про це йдеться в рішенні, оприлюдненому на сайті Європейської комісії.
Нові параметри цінової стелі
Згідно з документом, до 31 січня діє гранична ціна на рівні 47,6 доларів за барель. Уже з 1 лютого цей показник буде знижено до 44,1 доларів за барель.
Водночас передбачений перехідний період. До 16 квітня 2026 року дозволяється застосовувати ціну 47,6 доларів за барель для контрактів, укладених до 1 лютого 2026 року.
Це дає компаніям час завершити чинні угоди без порушення нових правил.
Чому ЄС пішов на такий шаг
Цінові обмеження залишаються частиною санкційної політики Євросоюзу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Мета таких рішень — скоротити нафтові доходи Кремля, не допустивши різких збоїв на світовому енергетичному ринку.
Нагадаємо, попереднє зниження цінової стелі набуло чинності восені 2025 року. Тоді ЄС опустив граничну ціну роснафти з 60 до 47,6 доларів за барель.
Також дізнайтеся, як світові ціни на нафту подорожчали на тлі протестів в Ірані та ризиків постачання.
Читайте Новини.LIVE!