ЄС знизив граничну ціну на російську нафту

Нафтопровід. Фото: Pixabay

Європейський Союз ухвалив чергове рішення щодо обмеження доходів Росії від експорту нафти. Граничну ціну, за якою російську нафту дозволено купляти всередині ЄС, знову зменшили.

Про це йдеться в рішенні, оприлюдненому на сайті Європейської комісії.

Нові параметри цінової стелі

Згідно з документом, до 31 січня діє гранична ціна на рівні 47,6 доларів за барель. Уже з 1 лютого цей показник буде знижено до 44,1 доларів за барель.

Водночас передбачений перехідний період. До 16 квітня 2026 року дозволяється застосовувати ціну 47,6 доларів за барель для контрактів, укладених до 1 лютого 2026 року.

Це дає компаніям час завершити чинні угоди без порушення нових правил.

Чому ЄС пішов на такий шаг

Цінові обмеження залишаються частиною санкційної політики Євросоюзу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Мета таких рішень — скоротити нафтові доходи Кремля, не допустивши різких збоїв на світовому енергетичному ринку.



Нагадаємо, попереднє зниження цінової стелі набуло чинності восені 2025 року. Тоді ЄС опустив граничну ціну роснафти з 60 до 47,6 доларів за барель.

