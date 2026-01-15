Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Ціни на російську нафту в Європі знов знизились — який ліміт

Ціни на російську нафту в Європі знов знизились — який ліміт

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 12:31
ЄС знизив граничну ціну на російську нафту
Нафтопровід. Фото: Pixabay

Європейський Союз ухвалив чергове рішення щодо обмеження доходів Росії від експорту нафти. Граничну ціну, за якою російську нафту дозволено купляти всередині ЄС, знову зменшили.

Про це йдеться в рішенні, оприлюдненому на сайті Європейської комісії.

Реклама
Читайте також:

Нові параметри цінової стелі

Згідно з документом, до 31 січня діє гранична ціна на рівні 47,6 доларів за барель. Уже з 1 лютого цей показник буде знижено до 44,1 доларів за барель.

Водночас передбачений перехідний період. До 16 квітня 2026 року дозволяється застосовувати ціну 47,6 доларів за барель для контрактів, укладених до 1 лютого 2026 року.

Це дає компаніям час завершити чинні угоди без порушення нових правил.

Чому ЄС пішов на такий шаг

Цінові обмеження залишаються частиною санкційної політики Євросоюзу у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Мета таких рішень — скоротити нафтові доходи Кремля, не допустивши різких збоїв на світовому енергетичному ринку.

Нагадаємо, попереднє зниження цінової стелі набуло чинності восені 2025 року. Тоді ЄС опустив граничну ціну роснафти з 60 до 47,6 доларів за барель. 

Також дізнайтеся, як світові ціни на нафту подорожчали на тлі протестів в Ірані та ризиків постачання. 

санкції проти Росії Європейський союз Роснафта нафта доходи
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації