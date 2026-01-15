Видео
Главная Финансы Цены на российскую нефть в Европе вновь снизились — какой лимит

Цены на российскую нефть в Европе вновь снизились — какой лимит

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 12:31
ЕС снизил предельную цену на российскую нефть
Нефтепровод. Фото: Pixabay

Европейский Союз принял очередное решение об ограничении доходов России от экспорта нефти. Предельную цену, по которой российскую нефть разрешено покупать внутри ЕС, снова уменьшили.

Об этом говорится в решении, обнародованном на сайте Европейской комиссии.

Читайте также:

Новые параметры ценового потолка

Согласно документу, до 31 января действует предельная цена на уровне 47,6 долларов за баррель. Уже с 1 февраля этот показатель будет снижен до 44,1 долларов за баррель.

В то же время предусмотрен переходный период. До 16 апреля 2026 года разрешается применять цену 47,6 долларов за баррель для контрактов, заключенных до 1 февраля 2026 года.

Это дает компаниям время завершить действующие соглашения без нарушения новых правил.

Почему ЕС пошел на такой шаг

Ценовые ограничения остаются частью санкционной политики Евросоюза в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Цель таких решений — сократить нефтяные доходы Кремля, не допустив резких сбоев на мировом энергетическом рынке.

Напомним, предыдущее снижение ценового потолка вступило в силу осенью 2025 года. Тогда ЕС опустил предельную цену российской нефти с 60 до 47,6 долларов за баррель.

Также узнайте, как мировые цены на нефть подорожали на фоне протестов в Иране и рисков поставок.

Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
